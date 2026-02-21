Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?

Tienes hasta el 30 de junio para poner en orden tu línea telefónica o se cancelará / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:22 - 21 febrero 2026
Nueva regulación podría obligar a vincular tu chip a tu nombre para mantener activa la app

El registro obligatorio para vincular las líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya tiene fecha límite y ha generado dudas entre millones de usuarios en México. La principal pregunta es clara: ¿WhatsApp dejará de funcionar si no haces el trámite?

En entrevista con Milenio, Abán Román, director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), explicó qué ocurrirá con las líneas que no se registren antes del 30 de junio y qué impacto podría tener esta medida en aplicaciones de mensajería.

Las líneas que no se registren antes del 30 de junio serán canceladas / FREEPIK

¿WhatsApp dejará de funcionar?

Actualmente, WhatsApp opera de forma independiente a las compañías telefónicas y puede utilizarse con conexión Wi-Fi. Sin embargo, eso podría cambiar.

"Para el caso de WhatsApp, estamos analizando el planteamiento de una nueva regulación... que permita que toda persona que tenga una cuenta de WhatsApp tenga que tener un chip que esté registrado y asociado a su nombre. De otra manera, WhatsApp no va a permitir el uso de su plataforma", reveló el directivo.

Incluso confirmó que la CRT ya mantiene conversaciones con META para firmar un convenio que alinee la plataforma con la estrategia nacional de seguridad.

No te confíes, porque tu Whatsapp dejará funcionar sin datos / FREEPIK

Por ahora, la aplicación seguirá funcionando con normalidad, pero la regulación está en análisis.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 30 de junio?

El objetivo del registro es combatir delitos como la extorsión y el secuestro virtual, ya que, según la CRT, el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas.

Si no realizas la vinculación antes de la fecha límite, ocurrirá lo siguiente:

WhatsApp sólo podrá funcionar conectado a Wi-Fi en caso que suspendan tu línea / FREEPIK

  • Suspensión de la línea: no podrás hacer llamadas ni enviar SMS.

  • Sin datos móviles: no tendrás internet mediante la red de tu compañía.

  • Uso limitado: solo funcionará para llamadas de emergencia o para comunicarte con la operadora.

"Si después de esa fecha no lo realizan, entonces su línea se va a suspender... No va a haber ninguna otra sanción ni para la compañía ni para el usuario, únicamente no va a poder utilizar su línea", explicó Román.

¿Te pedirán datos biométricos?

Uno de los mayores temores es la entrega de huellas o datos sensibles. Sin embargo, la CRT aclaró que no se trata de un padrón biométrico.

Para el registro solo se pedirá:

  • Nombre completo

  • CURP o identificación oficial

  • Prueba de vida (movimiento facial frente a cámara)

Por ahora, WhatsApp seguirá funcionando aunque cancelen tu línea / FREEPIK

"Lo que no ocurre es que se almacenen esos datos... el sistema verifica que seas la persona que aparece en la identificación, compara tu rostro... y después de eso se borra, no se almacena".

¿Entonces podrás usar WhatsApp?

Sí. Por ahora, WhatsApp seguirá funcionando.

Pero si no registras tu línea antes del 30 de junio, tu compañía suspenderá los servicios móviles y solo podrás usar la app con Wi-Fi… hasta que se defina la nueva regulación.

