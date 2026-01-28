Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Meta cobrará por usar Instagram, Facebook y WhatsApp?

El plan de Meta es lanzar suscripciones para el uso de Facebook, WhatsApp e Instagram/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:12 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se ha revelado que la empresa de Mark Zuckerberg quiere integrar funciones exclusivas hechas con Inteligencia Artificial

En un esfuerzo por diversificar sus fuentes de ingresos, Meta está desarrollando planes para ofrecer suscripciones opcionales de pago en sus plataformas más populares: Instagram, Facebook y WhatsApp. La compañía busca replicar el éxito de modelos como el de Snapchat+, que ha logrado captar a 16 millones de usuarios con una tarifa mensual de 3,99 dólares.

Son millones de personas las que utilizan las apps de Meta en todo el mundo/Pixabay

De acuerdo al sitio TechCrunch, la estrategia de Meta contempla la creación de diferentes modelos de suscripción, cada uno diseñado para las características específicas de sus aplicaciones. La empresa reconoce que el perfil y la base de usuarios de Facebook difieren considerablemente de los de Instagram. Del mismo modo, WhatsApp, que funciona principalmente como un servicio de mensajería instantánea, requerirá un enfoque distinto al de las redes sociales tradicionales.

Un elemento central en esta nueva iniciativa es Manus, un agente de inteligencia artificial que Meta adquirió en 2025 por 2.000 millones de dólares. Este sistema, especializado en conversación adaptativa, es capaz de ejecutar tareas complejas y procesar solicitudes contextuales, capacidades que la compañía tecnológica pretende integrar en su ecosistema de aplicaciones.

Por ahora, el uso de Facebook, Instagram y WhatsApp es gratuito, pero eso podría cambiar pronto/Pixabay

Manus se perfila como el pilar de estas suscripciones de pago, aunque no sería el único componente. Meta también está considerando ofrecer una modalidad de suscripción para Vibes, su herramienta de inteligencia artificial para la generación de vídeos cortos.

La idea fundamental es ofrecer a los usuarios la posibilidad de pagar por un asistente de IA que automatice diversas funciones dentro de Instagram, Facebook y WhatsApp. Para Instagram, en particular, se barajan otras ventajas exclusivas para suscriptores, como listas de audiencia sin límite, la capacidad de identificar a quienes no devuelven el seguimiento («unfollow») y la opción de visualizar historias de forma anónima.

La novedad que busca integrar Meta es Manus, un agente de IA/Pixabay

Por el momento, estos planes se encuentran en una fase exploratoria y no se ha anunciado una fecha concreta para el lanzamiento de estas suscripciones opcionales. El mercado permanece a la espera de que Meta concrete sus próximos pasos en esta nueva dirección estratégica.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup