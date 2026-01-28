¿Meta cobrará por usar Instagram, Facebook y WhatsApp?

En un esfuerzo por diversificar sus fuentes de ingresos, Meta está desarrollando planes para ofrecer suscripciones opcionales de pago en sus plataformas más populares: Instagram, Facebook y WhatsApp. La compañía busca replicar el éxito de modelos como el de Snapchat+, que ha logrado captar a 16 millones de usuarios con una tarifa mensual de 3,99 dólares.

Son millones de personas las que utilizan las apps de Meta en todo el mundo/Pixabay

De acuerdo al sitio TechCrunch, la estrategia de Meta contempla la creación de diferentes modelos de suscripción, cada uno diseñado para las características específicas de sus aplicaciones. La empresa reconoce que el perfil y la base de usuarios de Facebook difieren considerablemente de los de Instagram. Del mismo modo, WhatsApp, que funciona principalmente como un servicio de mensajería instantánea, requerirá un enfoque distinto al de las redes sociales tradicionales.

Un elemento central en esta nueva iniciativa es Manus, un agente de inteligencia artificial que Meta adquirió en 2025 por 2.000 millones de dólares. Este sistema, especializado en conversación adaptativa, es capaz de ejecutar tareas complejas y procesar solicitudes contextuales, capacidades que la compañía tecnológica pretende integrar en su ecosistema de aplicaciones.

Por ahora, el uso de Facebook, Instagram y WhatsApp es gratuito, pero eso podría cambiar pronto/Pixabay

Manus se perfila como el pilar de estas suscripciones de pago, aunque no sería el único componente. Meta también está considerando ofrecer una modalidad de suscripción para Vibes, su herramienta de inteligencia artificial para la generación de vídeos cortos.

La idea fundamental es ofrecer a los usuarios la posibilidad de pagar por un asistente de IA que automatice diversas funciones dentro de Instagram, Facebook y WhatsApp. Para Instagram, en particular, se barajan otras ventajas exclusivas para suscriptores, como listas de audiencia sin límite, la capacidad de identificar a quienes no devuelven el seguimiento («unfollow») y la opción de visualizar historias de forma anónima.

La novedad que busca integrar Meta es Manus, un agente de IA/Pixabay

Por el momento, estos planes se encuentran en una fase exploratoria y no se ha anunciado una fecha concreta para el lanzamiento de estas suscripciones opcionales. El mercado permanece a la espera de que Meta concrete sus próximos pasos en esta nueva dirección estratégica.