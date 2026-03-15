¡Puro crack! Rafa Márquez y su reunión con el Kun Agüero en Ciudad Universitaria

El duelo entre Pumas y Cruz Azul tuvo invitados de lujo en las gradas del Estadio Olímpico Universitario. Rafael Márquez y Sergio 'Kun' Agüero coincidieron en uno de los palcos del inmueble para presenciar el encuentro, que terminó empatado 2-2 y dejó varias emociones dentro del terreno de juego.

El exdelantero argentino, quien recientemente llegó a México para participar en la Kings League Americas, siguió atentamente el partido desde el palco. A su lado estuvo Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección Mexicana y actual asistente técnico de Javier Aguirre en el Tri, quienes observaron de cerca el duelo entre universitarios y cementeros.

Kun Agüero en el partido en Ciudad Universitaria | IMAGO7

¿Por qué estaba Kun Agüero en Ciudad Universitaria?

La presencia del Kun Agüero en el Olímpico Universitario llamó la atención de los aficionados. El exjugador del Manchester City se encuentra en México tras integrarse al proyecto de la Kings League Americas, torneo de futbol 7 que ha reunido a figuras del futbol y creadores de contenido.

Desde el palco, el argentino siguió con atención el desempeño de Cruz Azul, club al que conoce bien por su paso por el futbol internacional y por la relevancia que tiene dentro de la Liga MX. La visita del exfutbolista también coincidió con su participación en distintos eventos relacionados con la liga impulsada por Gerard Piqué.

Kun Agüero y Rafa Márquez | IG:@rafamarquez.a

Durante el primer tiempo, Cruz Azul fue superior y dominó gran parte del juego. Los universitarios tuvieron dificultades para generar peligro en el área rival, mientras que los cementeros aprovecharon los espacios y la iniciativa ofensiva para imponer condiciones en el encuentro.

El primer gol llegó al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para abrir el marcador. El delantero aprovechó un descuido defensivo de Pumas para adelantar a La Máquina y encaminar el partido a favor del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

Pantera Morales y Willer Ditta | MEXSPORT

Pumas reaccionó y rescató el empate

Poco antes del descanso, Carlos Rodríguez amplió la ventaja para Cruz Azul. El mediocampista mexicano volvió a destacar dentro del esquema cementero, confirmando su buen momento futbolístico y levantando nuevamente la mano como uno de los candidatos para formar parte del proceso rumbo al Mundial de 2026.

En la segunda mitad, Pumas cambió la cara del partido. El equipo dirigido por Efraín Juárez mostró mayor orden y agresividad, lo que le permitió generar más oportunidades frente al arco rival.