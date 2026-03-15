Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Cruz Azul y Pumas

El empate entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Olímpico Universitario dejó sensaciones encontradas para el conjunto celeste.

Más allá del resultado, el director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, terminó el partido visiblemente molesto por las decisiones arbitrales que, a su juicio, terminaron influyendo en el desarrollo del encuentro.

“El partido quedó determinado por una acción que no era”

En conferencia de prensa, el estratega argentino no ocultó su inconformidad y aseguró que el partido quedó condicionado por una acción que consideró equivocada.

Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que es determinado por una acción que no era, me desconcierta.

Nico Ibáñez abrió el marcador en el Pumas vs Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ

El técnico cementero fue más allá y cuestionó la manera en que se aplican los criterios arbitrales, señalando que existen herramientas tecnológicas que deberían ayudar a evitar este tipo de polémicas.

Teniendo en cuenta esto, tenemos que marcar 14 penales por partido. No entiendo, tenemos una herramienta que justamente se debe usar en estas instancias.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | IMAGO7

Larcamón reconoce el trabajo de Efraín Juárez

A pesar de su inconformidad con el arbitraje, Larcamón también tuvo palabras para reconocer al rival. El entrenador destacó el trabajo del técnico auriazul, Efraín Juárez, al frente del conjunto universitario.

También reconozco al rival, Efraín está haciendo las cosas bien.

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en altercado ante Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul dominó el primer tiempo, según Larcamón

Más allá de la polémica, el estratega celeste rescató lo mostrado por su equipo durante la primera mitad del encuentro, donde consideró que Cruz Azul fue superior en el trámite del partido.

Me quedo con la producción en el primer tiempo; ampliamente fuimos favorables en el desarrollo del partido.