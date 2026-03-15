Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:00 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las dos exfutbolistas y mundialistas mexicanas fueron recibidas con ovaciones

La Queens League Américas vivió un momento especial durante el partido entre KRÜ FC y Peluche Caligari, cuando dos pioneras del futbol femenil mexicano, Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, fueron las encargadas de lanzar el dado gigante previo al inicio del encuentro. La aparición de ambas exjugadoras generó aplausos entre el público y sirvió como reconocimiento a su legado en el desarrollo del futbol femenino en México.

Lourdes de la Rosa forma parte de la histórica generación de futbolistas que representó a México en los primeros campeonatos mundiales femeniles de la historia. La exjugadora participó con la Selección Mexicana en el Mundial de 1970 en Italia y en el de 1971 disputado en México, torneos que marcaron un antes y un después para el futbol femenil a nivel internacional.

En aquella época, el equipo mexicano logró resultados históricos. En 1970 el Tri Femenil terminó en tercer lugar, mientras que en 1971 alcanzó el subcampeonato del mundo tras caer ante Dinamarca en la Final disputada en el Estadio Azteca, en un torneo que reunió a más de 100 mil aficionados en las gradas, una cifra inédita para el futbol femenino en aquel momento.

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League

¿Quiénes fueron Lourdes de la Rosa y Martha Coronado?

Por su parte, Martha Coronado también fue una de las integrantes de aquella generación que abrió camino para las futbolistas mexicanas. En una época donde el futbol femenil no contaba con estructuras profesionales ni apoyo institucional, Coronado y sus compañeras lograron consolidar una de las primeras selecciones femeniles competitivas del país.

Tanto Lourdes de la Rosa como Martha Coronado enfrentaron numerosos obstáculos para practicar futbol en una época donde el deporte era considerado exclusivamente masculino. A pesar de ello, las jugadoras mexicanas lograron llamar la atención internacional gracias a su talento y al impacto que generaron en los primeros torneos mundiales femeniles.

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League

Pioneras del futbol femenil mexicano reciben homenaje en la Queens League

Más de cinco décadas después, su presencia en eventos como la Queens League representa un homenaje a las mujeres que abrieron camino para las nuevas generaciones. El torneo inspirado en la Kings League mezcla futbol 7 con entretenimiento digital y reglas innovadoras, lo que ha ayudado a popularizar el futbol femenil entre audiencias jóvenes.

En el partido en cuestión se enfrentaron KRÜ FC, equipo vinculado al proyecto del exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero, y Peluche Caligari, escuadra que se ha consolidado como una de las más populares dentro de la liga gracias a su vínculo con creadores de contenido mexicanos.

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League
Últimos videos
Lo Último
20:33 Soberano Jr. pone fin a los rumores y aparece con el CMLL en el Vive Latino 2026
20:30 Pumas: este es el once inicial de Universidad Nacional ante Cruz Azul
20:00 Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido
19:57 Toluca muestra su apoyo a Marcel Ruiz tras lesión que lo deja fuera del Mundial 2026
19:42 ¿Se pierde la Concachampions? Messi fuera de la convocatoria del Inter de Miami para su duelo de MLS
19:34 ¡Efecto Liga MX, no lo entenderías! César Ramos, dentro de los árbitros considerados para pitar la Final del Mundial 2026
19:33 ¡Definición en 4K! Ricardo Marín anota golazo de taquito en victoria ante Santos
19:18 Joao Pedro y 10 más: San Luis consigue un sufrido empate ante Pachuca
19:10 Chivas sigue imparable en casa tras vencer a Santos con la 'Hormiga' como figura
19:08 Vive Latino 2026: La Orqueska desata fiesta masiva con el “Payaso de Rodeo”
Tendencia
1
Futbol Simeone elogia a Obed Vargas tras su primera titularidad con Atlético de Madrid: "Jugó bien"
2
Fórmula 1 ¡De último minuto! Fórmula 1 suspende GP de Baréin y Arabia Saudí por conflicto bélico; no habrá carreras en abril
3
Futbol Kun Agüero reconoce la grandeza del Cruz Azul
4
Futbol ‘Oviedo sí, Pachuca no’: Afición del Real Oviedo se pronuncia ante la gestión de Grupo Pachuca
5
Futbol Finalissima apunta a ser cancelada; UEFA y CONMEBOL no llegan a un acuerdo
6
Contra Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex
Te recomendamos
Soberano Jr. pone fin a los rumores y aparece con el CMLL en el Vive Latino 2026
Lucha
14/03/2026
Soberano Jr. pone fin a los rumores y aparece con el CMLL en el Vive Latino 2026
Pumas: este es el once inicial de Universidad Nacional ante Cruz Azul
Futbol
14/03/2026
Pumas: este es el once inicial de Universidad Nacional ante Cruz Azul
Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido
Empelotados
14/03/2026
Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido
Toluca muestra su apoyo a Marcel Ruiz tras lesión que lo deja fuera del Mundial 2026
Futbol
14/03/2026
Toluca muestra su apoyo a Marcel Ruiz tras lesión que lo deja fuera del Mundial 2026
¿Se pierde la Concachampions? Messi fuera de la convocatoria del Inter de Miami para su duelo de MLS
Futbol
14/03/2026
¿Se pierde la Concachampions? Messi fuera de la convocatoria del Inter de Miami para su duelo de MLS
¡Efecto Liga MX, no lo entenderías! César Ramos, dentro de los árbitros considerados para pitar la Final del Mundial 2026
Mundial 2026
14/03/2026
¡Efecto Liga MX, no lo entenderías! César Ramos, dentro de los árbitros considerados para pitar la Final del Mundial 2026