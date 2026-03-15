Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido

La Queens League Américas vivió un momento especial durante el partido entre KRÜ FC y Peluche Caligari, cuando dos pioneras del futbol femenil mexicano, Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, fueron las encargadas de lanzar el dado gigante previo al inicio del encuentro. La aparición de ambas exjugadoras generó aplausos entre el público y sirvió como reconocimiento a su legado en el desarrollo del futbol femenino en México.

Lourdes de la Rosa forma parte de la histórica generación de futbolistas que representó a México en los primeros campeonatos mundiales femeniles de la historia. La exjugadora participó con la Selección Mexicana en el Mundial de 1970 en Italia y en el de 1971 disputado en México, torneos que marcaron un antes y un después para el futbol femenil a nivel internacional.

En aquella época, el equipo mexicano logró resultados históricos. En 1970 el Tri Femenil terminó en tercer lugar, mientras que en 1971 alcanzó el subcampeonato del mundo tras caer ante Dinamarca en la Final disputada en el Estadio Azteca, en un torneo que reunió a más de 100 mil aficionados en las gradas, una cifra inédita para el futbol femenino en aquel momento.

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League

¿Quiénes fueron Lourdes de la Rosa y Martha Coronado?

Por su parte, Martha Coronado también fue una de las integrantes de aquella generación que abrió camino para las futbolistas mexicanas. En una época donde el futbol femenil no contaba con estructuras profesionales ni apoyo institucional, Coronado y sus compañeras lograron consolidar una de las primeras selecciones femeniles competitivas del país.

Tanto Lourdes de la Rosa como Martha Coronado enfrentaron numerosos obstáculos para practicar futbol en una época donde el deporte era considerado exclusivamente masculino. A pesar de ello, las jugadoras mexicanas lograron llamar la atención internacional gracias a su talento y al impacto que generaron en los primeros torneos mundiales femeniles.

Lourdes de la Rosa y Martha Coronado en la Queens League | Queens League

Pioneras del futbol femenil mexicano reciben homenaje en la Queens League

Más de cinco décadas después, su presencia en eventos como la Queens League representa un homenaje a las mujeres que abrieron camino para las nuevas generaciones. El torneo inspirado en la Kings League mezcla futbol 7 con entretenimiento digital y reglas innovadoras, lo que ha ayudado a popularizar el futbol femenil entre audiencias jóvenes.

En el partido en cuestión se enfrentaron KRÜ FC, equipo vinculado al proyecto del exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero, y Peluche Caligari, escuadra que se ha consolidado como una de las más populares dentro de la liga gracias a su vínculo con creadores de contenido mexicanos.