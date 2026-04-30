¿Por qué se está divorciando Alexis Ayala de Cinthia Aparicio? Esto explicó el actor

En un momento profundamente personal y lejos del escándalo, Alexis Ayala decidió abrir su corazón para hablar sobre su separación de Cinthia Aparicio, una noticia que ha sorprendido al mundo del espectáculo.

A través de una entrevista para la revista CARAS, el reconocido villano de las telenovelas dejó claro que este proceso no está marcado por el conflicto, sino por la reflexión, el respeto y una filosofía que resume en una frase: vivir bonito.

“Me encuentro bien, tranquilo, seguro, firme, viviendo mi día como si fuera el primero de mi vida, y eso me abre a muchas cosas”, expresó el actor, quien atraviesa una etapa de cambios importantes en su vida personal, pero con una actitud que busca encontrar equilibrio en medio de la transformación.

La pareja se casó hace tres años y su amor lo presumían en las redes sociales / IG: @alexisayala

La decisión que cambió la relación

Ayala explicó con honestidad que la separación fue una decisión tomada por su ahora expareja, lo que los llevó a replantear su vínculo desde una nueva perspectiva, sin perder el cariño que construyeron durante su relación.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

Lejos de reproches, el actor deja ver una postura madura, donde el amor no desaparece, sino que se transforma, permitiendo que ambos continúen sus caminos con respeto mutuo.

El actor mencionó que fue Cinthia Aparicio quien decidió separarse para tomar caminos diferentes / IG: @alexisayala

La familia, su mayor refugio

En medio de este proceso emocional, Alexis Ayala destaca que su familia, especialmente sus hijas, se han convertido en su principal motor para mantenerse firme y enfocado.

“Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”.

Para el actor, la paternidad no solo representa una responsabilidad, sino también un espacio de paz y conexión emocional, algo que reafirma en cada etapa de su vida.

“Es mi happy place, lo más importante que tengo es el abrazo y el beso de mis hijas”.

Ayala habla de Cinthia Aparicio con cariño, dejando claro que el respeto y el amor siguen presentes / IG: @alexisayala

Un amor que no desaparece, solo cambia

A pesar de la separación, Ayala habla de Cinthia Aparicio con cariño, dejando claro que el respeto y el amor siguen presentes, aunque ya no compartan la misma relación de pareja.

“La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes [...] Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante”.

El actor también asegura que se queda con lo mejor de la relación, valorando los aprendizajes y los momentos compartidos.

“Con recuerdos maravillosos, me quedo con vida, me quedo con ímpetu [...] aprendí muchas cosas estando con ella y reafirmé el hecho de que vivir es increíble”.

Alexis afirma que no está cerrado al amor y a las próximas oportunidades / IG: @alexisayala

Una nueva etapa con actitud positiva

Para Alexis Ayala, esta separación no representa un final, sino una oportunidad para crecer y reencontrarse consigo mismo, manteniendo una visión positiva ante los cambios.

“Los cambios siempre son buenos y positivos en la vida [...] todos los días son una oportunidad de empezar, así que, estoy muy firme”.

El actor también reflexiona sobre el amor propio como una herramienta clave en este proceso.

“No me reinvento, pero me retomo y me reencuentro, trato de abrazarme, de verme al espejo y amarme muchísimo”.

El futuro: abierto al amor y nuevos proyectos

Con el corazón abierto, Ayala no descarta volver a enamorarse, mientras continúa enfocado en su carrera y en los proyectos que vienen en camino.

Entre sus próximos trabajos destacan el estreno de Tan cerca de ti, nace el amor, programado para el 25 de mayo, así como el inicio de grabaciones de Corazón de Marruecos el 18 de mayo.

Entre sus próximos trabajos destacan el estreno de Tan cerca de ti, nace el amor, programado para el 25 de mayo, así como el inicio de grabaciones de Corazón de Marruecos el 18 de mayo.

“Hay que vivir bonito”

Finalmente, el actor deja una reflexión que resume su momento actual, apostando por una vida llena de aprendizaje, amor y nuevas oportunidades.

“Estoy aprendiendo que la vida sigue, que la vida es maravillosa, que así como algo empieza, también termina. Hay que tener fe y amor, lo que venga con alegría, con entusiasmo, con entrega y con respeto... Hay que vivir bonito”.

Y con un mensaje cercano a su público, concluye: