VIDEO: Adame se lanza contra Azcárraga Jean: "No heredó ni la inteligencia de su padre"

Alfredo Adame volvió a prender el ventilador, y esta vez, lo dirigió directo al dueño del canal que por años fue su casa: Televisa.

Durante una entrevista con Adrián Marcelo, el polémico conductor reveló que su salida de la televisora fue el resultado de un cúmulo de decepciones tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre.

“Mi fidelidad era con Emilio padre, no con el hijo. Cuando muere, todo se acaba”, soltó sin filtro.

Alfredo Adame dijo que si fidelidad fue cuando estaba Emilio Azcárraga Milmo, 'El Tigre' / Especial

"No heredó ni el 3% de su papá"

Según Adame, Emilio Azcárraga Jean cambió completamente la dinámica dentro de la televisora y perdió la conexión con quienes trabajaban en ella.

“Cuando el hijo empieza a funcionar te das cuenta que no heredó ni el tres por ciento de la capacidad empresarial, de la inteligencia empresarial, del carisma del papá”, disparó.

Pero ahí no paró. También aseguró que el actual presidente de Televisa dejó a la empresa en segundo plano.

“Para él, lo único importante eran el América y el Estadio Azteca; Televisa pasó a segundo plano. Quien realmente debía haber tomado las riendas de Televisa era su hermana Ariadna Azcárraga (…) pero vivimos en una sociedad profundamente machista y nunca la consideraron para el puesto”.

Según el conductor, Emilio hijo no tuvo la visión de mantener Televisa en el liderato / Especial

Acusa a Andrea Legarreta y a un ejecutivo de Televisa

Adame también señaló a Andrea Legarreta como pieza clave en su veto dentro de la empresa: “Desde mi punto de vista, ella jugó un rol importante en el proceso que culminó con mi veto”.

El conductor agregó que también tuvo una disputa con un alto ejecutivo, quien presuntamente intentó quedarse con un porcentaje de sus ingresos externos. Al negarse, su carrera dentro de la empresa se fue en picada.

Adrián Marcelo causó polémica junto a Alfredo Adame con su conversación / Especial

Sin libertad, sin Televisa

Alfredo dijo que otra razón de peso fue la pérdida de libertad editorial: “Dejé de sentirme cómodo con las condiciones editoriales y con las limitaciones que se imponían”.