Se viene la pelea del año: Alfredo Adame y Carlos Trejo subirán al ring en 2026

Preparen las palomitas, porque ahora sí se viene la pelea del año. A falta del anuncio oficial, todo indica que por fin se llevará a cabo el combate entre el actor y conductor Alfredo Adame y el famoso cazafantasmas Carlos Trejo, y aquí te contamos cuándo y dónde será.



Desde hace alrededor de dos décadas, Adame y Trejo mantienen una rivalidad que comenzó cuando ambos coincidieron en programas de Televisa hablando de temas paranormales, particularmente del libro Cañitas, que narra —supuestamente— la aterradora historia de Carlos Trejo y que lo catapultó como cazafantasmas.

Trejo y Adame llevan dos décadas sosteniendo una rivalidad/Televisa

Una rivalidad de años que por fin llegaría al ring

Tras dimes y diretes, discusiones públicas y varios intentos fallidos por concretar una pelea, todo parece indicar que en este 2026 Alfredo Adame y Carlos Trejo por fin subirán al ring para protagonizar una pelea de box.



El combate formaría parte de la función Ring Royal, organizada por el influencer Poncho de Nigris. Esta información comenzó a circular a partir de historias en Instagram, en las que Poncho aparece junto a Adame y Trejo hablando de la supuesta pelea, la cual sería anunciada oficialmente este martes 27 de enero.

Ya en varias ocasiones se ha dicho que van a pelear, pero no se concreta/Univision

Adame promete que “esto no es show”

El propio Alfredo Adame, reciente ganador del reality show La Granja VIP, dejó clara su postura sobre el combate: “Al cara de memela enfrijolada lo voy a sembrar ahí en el ring… esto no es show ni nada, esto es de verdad. Lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó… Dicen los productores que ahora sí ya lo convencieron, entonces ya está”.

Poncho de Nigris juntó a Adame y Trejo para realizar la pelea del año/IG: @ponchodenigris

Carlos Trejo también responde

Por su parte, Carlos Trejo, conocido como El Cazafantasmas, apareció en un video junto a Poncho de Nigris y lanzó una breve, pero contundente advertencia: “No se la va a acabar”, dijo en referencia a Alfredo Adame.

¿Cuándo y dónde será Ring Royal?

El evento Ring Royal está programado para el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y ya cuenta con varias peleas confirmadas, que mezclan figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales.

El Ring Royale se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey/IG: @ringroyalefights

Cartelera confirmada de Ring Royal