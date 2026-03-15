Dominik Mysterio sigue en la cima y su próximo retador será El Grande Americano; así fue el primer día de Rey de Reyes 2026

Se terminó la primera parte de tres de el evento Rey de Reyes en donde sigue reinando el megacampeón que forma parte de WWE, Dominik Mysterio, pero después de este día, tendrá a un rival bastante querido por el público que incluso le podría quitar la presea.

A pesar de que la cartelera arrojaba más combates, cabe recordar que los mismos deben llevarse a cabo en los siguientes días, este 14 de marzo solamente ha terminado el primer episodio.

Los Lucha Brothers se reúnen en el cuadrilátero | Captura de pantalla

Un regreso y un debut

Rey Fénix fue el primer luchador en salir a escena en el Auditorio GNP en Puebla, dándole la bienvenida al público y posteriormente presentando a su hermano Penta, quien ya estaba anunciado para hacer presencia en Rey de Reyes.

El 'Cero Miedo' dentro de su discurso ha anunciado que tiene pensado defender el campeonato intercontinental en suelo mexicano y ante cualquier rival que elija retarlo en los días que sea campeón; además, se notificó que los Lucha Brothers estarán de regreso en cualquier momento, apuntando a Triplemanía como un momento específico en el que eso suceda.

Lo siguiente en suceder y, la primera lucha de la noche fue el reto abierto de Lady Flammer por su campeonato Reina de Reinas. La condición que la 'tóxica' tenía describía que únicamente podía retarla alguna luchadora de cualquiera de las dos marcas de WWE, ya sea Raw o SmackDown.

Bayley respondió al reto de Flammer | Captura de pantalla

Quien respondió al reto fue la primera contendiente por el campeonato intercontinental femenino de AJ Lee, Bayley, quien hizo que el recinto se emocionara por la presencia de una miembro actual del elenco principal. La lucha terminó con Flammer reteniendo su campeonato, pues las tóxicas intervinieron en lo que fue el principio de la actividad luchística en la noche poblana.

El camino del megacampeonato

Lo siguiente fue la Final del torneo Rey de Reyes entre La Parka, El Grande Americano, Santos Escobar y El Original Grande Americano. La lucha tuvo una duración bastante considerable, pues fue una de las únicas tres que conformaron la cartelera.

A pesar de un conflicto entre los dos Americanos, fue uno de ellos (el reciente) quien se llevó la victoria después de recibir ayuda de Bravo y Rayo, quienes esposaron al Original a uno de los barrotes dentro de los palcos en el Auditorio. Con este resultado, El Grande Americano será el retador de Dominik para siguientes eventos, pero por el momento no se sabe cuándo será esta lucha.

El evento central fue Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo en una lucha sin descalificación, en una lucha que también tenía condiciones para ambos gladiadores. El ganador fue Dominik Mysterio, quien ha logrado con esto que el Vikingo no pueda retar nunca más al 'Sucio' mientras tenga la presea, misma que sufrió un cambio de diseño.

El Grande Americano es el nuevo Rey de Reyes | wwe.com

En el combate también hubo intervenciones; por parte de HDV, Omos y Dorian Roldán, mientras que para ayudar a Dom apareció Mini Vikingo, quien se unió a él para a base de silletazos eliminar al gigante y dejar el camino libre para la victoria del 'Sucio'.