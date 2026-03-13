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Lucha

¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?

El Hijo del Perro Aguayo ganó Rey de Reyes | TWITTER: @luchalibreaaa
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:23 - 13 marzo 2026
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Rey de Reyes está a la vuelta de la esquina y tendremos la coronación de un nuevo portador de la espada

Uno de los torneos más significativos en la historia de la lucha libre mexicana es Rey de Reyes, un evento anual de AAA donde los mejores luchadores compiten por la famosa espada que acredita al ganador como el “Rey de Reyes”.

Este torneo se ha convertido en uno de los espectáculos más tradicionales de la empresa, reuniendo a figuras nacionales e internacionales en un formato de eliminación que define al mejor luchador del evento.

¿Desde cuándo existe el torneo Rey de Reyes?

El torneo Rey de Reyes se celebró por primera vez el 21 de febrero de 1997 en Ciudad Madero, Tamaulipas. En aquella primera edición, el vencedor fue Latin Lover, quien derrotó en la final a Heavy Metal, Héctor Garza y Octagón.

El formato tradicional consiste en cuatro luchas eliminatorias de cuatro participantes, donde los ganadores avanzan a una final para definir al monarca del torneo.

Desde entonces, el evento se convirtió en uno de los pilares del calendario de AAA, junto con funciones como Triplemanía.

Latin Lover recordó algunas dificultades que pasó cuando era luchador. | ARCHIVO RÉCORD

¿Qué gana el vencedor del Rey de Reyes?

El ganador del torneo recibe una espada ceremonial, símbolo que lo acredita como el “Rey de Reyes” del año.

Además del prestigio, el triunfo suele traer beneficios dentro de la empresa:

  • Impulso en las historias principales de la empresa.

  • El ganador también obtiene una oportunidad por el Megacampeonato de AAA.

Hijo del Vikingo retuvo el Megacampeonato de la AAA

Por estas razones, levantar la espada es considerado uno de los logros más significativos dentro de la Caravana Estelar.

Psycho Clown festejando su victoria en el Rey de Reyes 2022

Todos los ganadores del Rey de Reyes (1997–2025)

A lo largo de casi tres décadas, múltiples figuras han levantado la espada del torneo:

  • 1997 – Latin Lover

  • 1998 – Octagón

  • 1999 – Cibernético

  • 2000 – Abismo Negro

  • 2001 – La Parka

  • 2002 – Canek

  • 2003 – La Parka

  • 2004 – Jeff Jarrett

  • 2005 – La Parka

  • 2006 – Vampiro

  • 2007 – La Parka

  • 2008 – El Zorro

  • 2009 – Electroshock

  • 2010 – Chessman

  • 2011 – Extreme Tiger

  • 2012 – Hijo del Perro Aguayo

  • 2013 – El Mesías

  • 2014 – La Parka

  • 2015 – Texano Jr.

  • 2016 – Pentagón Jr.

  • 2017 – Argenis

  • 2018 – Rey Escorpión

  • 2019 – Aerostar

  • 2021 – Laredo Kid

  • 2022 – Psycho Clown

  • 2023 – Sam Adonis

  • 2024 – El Hijo del Vikingo

  • 2025 – Niño Hamburguesa

Aerostar posa con la espada del Rey de Reyes | DANIEL GÁMEZ

El luchador con más triunfos en la historia del torneo es La Parka, quien ganó la espada en cinco ocasiones, consolidándose como una de las mayores leyendas del evento

La Parka vuelve a Triple A en Rey de Reyes | MEXSPORT
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