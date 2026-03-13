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¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?
Uno de los torneos más significativos en la historia de la lucha libre mexicana es Rey de Reyes, un evento anual de AAA donde los mejores luchadores compiten por la famosa espada que acredita al ganador como el “Rey de Reyes”.
Este torneo se ha convertido en uno de los espectáculos más tradicionales de la empresa, reuniendo a figuras nacionales e internacionales en un formato de eliminación que define al mejor luchador del evento.
¿Desde cuándo existe el torneo Rey de Reyes?
El torneo Rey de Reyes se celebró por primera vez el 21 de febrero de 1997 en Ciudad Madero, Tamaulipas. En aquella primera edición, el vencedor fue Latin Lover, quien derrotó en la final a Heavy Metal, Héctor Garza y Octagón.
El formato tradicional consiste en cuatro luchas eliminatorias de cuatro participantes, donde los ganadores avanzan a una final para definir al monarca del torneo.
Desde entonces, el evento se convirtió en uno de los pilares del calendario de AAA, junto con funciones como Triplemanía.
¿Qué gana el vencedor del Rey de Reyes?
El ganador del torneo recibe una espada ceremonial, símbolo que lo acredita como el “Rey de Reyes” del año.
Además del prestigio, el triunfo suele traer beneficios dentro de la empresa:
Impulso en las historias principales de la empresa.
El ganador también obtiene una oportunidad por el Megacampeonato de AAA.
Por estas razones, levantar la espada es considerado uno de los logros más significativos dentro de la Caravana Estelar.
Todos los ganadores del Rey de Reyes (1997–2025)
A lo largo de casi tres décadas, múltiples figuras han levantado la espada del torneo:
1997 – Latin Lover
1998 – Octagón
1999 – Cibernético
2000 – Abismo Negro
2001 – La Parka
2002 – Canek
2003 – La Parka
2004 – Jeff Jarrett
2005 – La Parka
2006 – Vampiro
2007 – La Parka
2008 – El Zorro
2009 – Electroshock
2010 – Chessman
2011 – Extreme Tiger
2012 – Hijo del Perro Aguayo
2013 – El Mesías
2014 – La Parka
2015 – Texano Jr.
2016 – Pentagón Jr.
2017 – Argenis
2018 – Rey Escorpión
2019 – Aerostar
2021 – Laredo Kid
2022 – Psycho Clown
2023 – Sam Adonis
2024 – El Hijo del Vikingo
2025 – Niño Hamburguesa
El luchador con más triunfos en la historia del torneo es La Parka, quien ganó la espada en cinco ocasiones, consolidándose como una de las mayores leyendas del evento.