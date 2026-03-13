¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?

Uno de los torneos más significativos en la historia de la lucha libre mexicana es Rey de Reyes, un evento anual de AAA donde los mejores luchadores compiten por la famosa espada que acredita al ganador como el “Rey de Reyes”.

Este torneo se ha convertido en uno de los espectáculos más tradicionales de la empresa, reuniendo a figuras nacionales e internacionales en un formato de eliminación que define al mejor luchador del evento.

¿Desde cuándo existe el torneo Rey de Reyes?

El torneo Rey de Reyes se celebró por primera vez el 21 de febrero de 1997 en Ciudad Madero, Tamaulipas. En aquella primera edición, el vencedor fue Latin Lover, quien derrotó en la final a Heavy Metal, Héctor Garza y Octagón.

El formato tradicional consiste en cuatro luchas eliminatorias de cuatro participantes, donde los ganadores avanzan a una final para definir al monarca del torneo.

Desde entonces, el evento se convirtió en uno de los pilares del calendario de AAA, junto con funciones como Triplemanía.

Latin Lover recordó algunas dificultades que pasó cuando era luchador. | ARCHIVO RÉCORD

¿Qué gana el vencedor del Rey de Reyes?

El ganador del torneo recibe una espada ceremonial, símbolo que lo acredita como el “Rey de Reyes” del año.

Además del prestigio, el triunfo suele traer beneficios dentro de la empresa:

Impulso en las historias principales de la empresa.

El ganador también obtiene una oportunidad por el Megacampeonato de AAA.

Hijo del Vikingo retuvo el Megacampeonato de la AAA

Por estas razones, levantar la espada es considerado uno de los logros más significativos dentro de la Caravana Estelar.

Psycho Clown festejando su victoria en el Rey de Reyes 2022

Todos los ganadores del Rey de Reyes (1997–2025)

A lo largo de casi tres décadas, múltiples figuras han levantado la espada del torneo:

1997 – Latin Lover

1998 – Octagón

1999 – Cibernético

2000 – Abismo Negro

2001 – La Parka

2002 – Canek

2003 – La Parka

2004 – Jeff Jarrett

2005 – La Parka

2006 – Vampiro

2007 – La Parka

2008 – El Zorro

2009 – Electroshock

2010 – Chessman

2011 – Extreme Tiger

2012 – Hijo del Perro Aguayo

2013 – El Mesías

2014 – La Parka

2015 – Texano Jr.

2016 – Pentagón Jr.

2017 – Argenis

2018 – Rey Escorpión

2019 – Aerostar

2021 – Laredo Kid

2022 – Psycho Clown

2023 – Sam Adonis

2024 – El Hijo del Vikingo

2025 – Niño Hamburguesa

Aerostar posa con la espada del Rey de Reyes | DANIEL GÁMEZ

El luchador con más triunfos en la historia del torneo es La Parka, quien ganó la espada en cinco ocasiones, consolidándose como una de las mayores leyendas del evento.