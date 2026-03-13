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Lucha

Dominik Mysterio: De ser el hijo de Rey Mysterio a la figura mexicana del momento

Dominik Mysterio en la lucha ante John Cena en Survivor Series 2025 | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:28 - 13 marzo 2026
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El actual megacampeón de AAA es uno de los luchadores más queridos en la actualidad de la empresa

Para muchos fanáticos WWE actualmente no tiene figuras de tanto peso como lo llegaron a tener en el pasado con nombres como el recién retirado John Cena, Triple H, Undertaker y más; sin embargo, para los fieles seguidores del producto de la empresa, los miembros importantes del elenco se han seguido posicionando con el paso de los años.

El caso de Dominik Mysterio se ha convertido en uno de los más sonados, pues es una realidad que por un momento llegó a ser tan solo el hijo de Rey, pero es innegable que hoy en día carga con un nombre propio para continuar con el legado de su 'apellido'.

Dominik Mysterio de niño en la programación de WWE | Captura de pantalla

Dom 'nació' en WWE

El 'Sucio' Dom antes de ser conocido de la manera en que todos lo hacen hoy en día, fue parte de los segmentos de su padre en la rivalidad con Eddie Guerrero, en donde incluso se jugó dentro de la rivalidad con la situación de la posible verdadera paternidad del 'Latino Heat'. Además, también es bastante recordada una imagen de Dom jugando con un PSP en vestidores.

Con el paso de los años, Mysterio seguiría con el legado luchístico de su papá dentro de la empresa, pero generando en su entorno, otra de las polémicas que han surgido en contra de él, pues contrario a lo que todos los talentos emergentes en WWE hacen, él no pasó por la marca de desarrollo NXT, o al menos no en el inicio de su carrera, pues llegó inmediatamente al elenco estelar para una rivalidad con Seth Rollins.

Match card de Dominik vs Rollins en SummerSlam 2020 | wwe.com

Su primer logro como luchador del main roster lo consiguió junto a su papá al ser los primeros campeones en pareja padre e hijo en la historia de WWE. En individual, su primer título fue el norteamericano de NXT al mantenerse en la marca por un tiempo junto a su equipo The Judgment Day.

La consagración del 'Sucio'

Después de haber traicionado a su papá en Clash at the Castle 2021, Dominik Mysterio se hizo parte de The Judgment Day, facción en la que se mantiene hasta la fecha; eso le trajo una 'ola' de abucheos constantes en cada arena que se presentaba, llegando al punto de ser una de las superestrellas más odiadas, pues en los shows era prácticamente imposible escucharlo hablar.

De cierta forma esto le benefició, pues durante su estancia en el equipo junto a Rhea Ripley, los creativos decidieron darle una historia en la que 'Mami' mantenía una relación con él, pero tiempo después aparecería Liv Morgan, con quien la historia tomó la misma dirección, generando en los fanáticos un amor genuino por Dom como el 'Latino Cheat'.

Traición de Dom a su papá Rey Mysterio | wwe.com

Sin duda alguna, uno de los mejores momentos que ha vivido Dominik como luchador individual ha sido en WrestleMania 41 cuando en un Fatal de Cuatro Esquina venció a Penta, Finn Bálor y el en ese entonces campeón intercontinental, Bron Breakker para así quedarse como el éxito de la media cartelera hasta su derrota ante el mismo 'Cero Miedo' hace un par de semanas.

Desde el pasado 12 de septiembre de 2025, 'Dirty' Dom es el megacampeón de AAA, logrando conjuntarlo en algún momento con su título intercontinental, dándole un momento que puede ser considerado el mejor en su carrera. Aunque podría perder el campeonato de la empresa mexicana próximamente, el nombre de Dominik Mysterio se ha quedado completamente consagrado por el cariño del público, algo que puede mantenerse por mucho tiempo más.

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