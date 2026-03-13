Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Hijo del Vikingo arremete contra Dominik Mysterio: “Ni sabe luchar. Solo sabe hablar”

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:54 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El camino rumbo a Rey de Reyes 2026 comienza a calentarse, y Hijo del Vikingo no se guardó nada contra Dominik Mysterio

Durante un encuentro con algunos medios, con RÉCORD incluido, Hijo del Vikingo lanzó severas críticas hacia Dominik Mysterio, asegurando que el estadounidense no entiende la esencia de la lucha libre mexicana.

Ni sabe luchar el ‘wey’; para empezar, no sabe luchar, solo habla y habla y ya estando arriba (del ring) corre.

El poblano también se burló del heredero de la dinastía Mysterio y fue contundente al afirmar que todo está a su favor para hacerse con el megacampeonato.

Tengo todo a mi favor, estamos en México, con mi gente, tengo a mis amigos y aliados, no le veo forma de donde pueda escabullirse para poderme ganar.
Hijo del Vikingo no es querido en su país | Captura

Hijo del Vikingo advierte a Dominik Mysterio sobre posibles interferencias

La rivalidad podría escalar todavía más en el evento de AAA, ya que el combate podría tener múltiples intervenciones.

Vikingo dejó claro que Dominik no pudo echarse atrás al firmar el contrato; según palabras del propio luchador, quiso hacer la pelea del sábado más emocionante, algo que duele más que perder el campeonato.

Firmamos un contrato donde no pudo echarse para atrás (lucha sin descalificación); puedo sacar púas, sillas, lámparas, a mi pequeño amigo (Omos), a quien sea.

La lucha por el megacampeonato será una lucha sin descalificaciones, así que la presencia del Día del Juicio, como la de Omos y Dorian Roldan, está más que asegurada.

Dominik Mysterio compara su derrota ante John Cena con la de América vs Chivas | WWE

La tensión alrededor de Dominik también crece dentro de WWE, ya que recientemente traicionó a Finn Bálor en WWE Raw, lo que podría abrir la puerta a una posible venganza del irlandés antes de WrestleMania 42.

Hijo del Vikingo confirma presencia en WWE: aparecerá en Raw, SmackDown y NXT

Durante la entrevista, el luchador poblano también habló sobre su nueva etapa dentro de WWE, donde confirmó que estará participando en varias de las marcas de la empresa.

Ya todo lo que tenía que hacer en México, lo hice. Estamos a pasos de irnos, así que esperen sorpresas y vamos a estar en donde menos lo esperen.

Esto marcará una etapa significativa en su carrera, ya que su estilo aéreo lo ha convertido en uno de los luchadores mexicanos más espectaculares de la actualidad.

El Hijo del Vikingo será uno de los participantes

Incluso dejó abierta la posibilidad de aparecer en el evento más relevante del año de la compañía, donde afirmó que esperemos y nos sorprenderemos.

Dónde ver Rey de Reyes 2026

El evento Rey de Reyes se transmitirá en vivo el sábado 14 de marzo a las 8pm por FOX y FOX One, y diferido en FOX en Tubi a las 10:30pm, donde los fans podrán seguir la esperada batalla entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo.

Dom Mysterio y El Hijo del Vikingo con una de las luchas más importantes del evento | wwe.com
Últimos videos
Lo Último
16:02 Al-Qadisiya y Julián Quiñones le pegan al líder y se ponen a un punto de Champions
15:40 Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
15:39 Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
15:38 América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
15:26 ¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
15:23 ¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?
15:23 Atlético de San Luis vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX?
15:05 Sergio Bueno afirma que existe corrupción en Fuerzas Básicas del futbol mexicano
15:01 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el León vs Tijuana?
14:54 Hijo del Vikingo arremete contra Dominik Mysterio: “Ni sabe luchar. Solo sabe hablar”
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
13/03/2026
Al-Qadisiya y Julián Quiñones le pegan al líder y se ponen a un punto de Champions
Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
Futbol
13/03/2026
Acepta el reto: Ángel Sepúlveda no teme asumir el liderazgo del plantel de Chivas
Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
Contra
13/03/2026
Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas
América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
Futbol
13/03/2026
América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
Contra
13/03/2026
¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX
¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?
Lucha
13/03/2026
¿Qué es el Rey de Reyes de AAA y quiénes han ganado la espada?