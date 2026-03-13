Hijo del Vikingo arremete contra Dominik Mysterio: “Ni sabe luchar. Solo sabe hablar”

Durante un encuentro con algunos medios, con RÉCORD incluido, Hijo del Vikingo lanzó severas críticas hacia Dominik Mysterio, asegurando que el estadounidense no entiende la esencia de la lucha libre mexicana.

Ni sabe luchar el ‘wey’; para empezar, no sabe luchar, solo habla y habla y ya estando arriba (del ring) corre.

El poblano también se burló del heredero de la dinastía Mysterio y fue contundente al afirmar que todo está a su favor para hacerse con el megacampeonato.

Tengo todo a mi favor, estamos en México, con mi gente, tengo a mis amigos y aliados, no le veo forma de donde pueda escabullirse para poderme ganar.

Hijo del Vikingo no es querido en su país | Captura

Hijo del Vikingo advierte a Dominik Mysterio sobre posibles interferencias

La rivalidad podría escalar todavía más en el evento de AAA, ya que el combate podría tener múltiples intervenciones.

Vikingo dejó claro que Dominik no pudo echarse atrás al firmar el contrato; según palabras del propio luchador, quiso hacer la pelea del sábado más emocionante, algo que duele más que perder el campeonato.

Firmamos un contrato donde no pudo echarse para atrás (lucha sin descalificación); puedo sacar púas, sillas, lámparas, a mi pequeño amigo (Omos), a quien sea.

La lucha por el megacampeonato será una lucha sin descalificaciones, así que la presencia del Día del Juicio, como la de Omos y Dorian Roldan, está más que asegurada.

Dominik Mysterio compara su derrota ante John Cena con la de América vs Chivas | WWE

La tensión alrededor de Dominik también crece dentro de WWE, ya que recientemente traicionó a Finn Bálor en WWE Raw, lo que podría abrir la puerta a una posible venganza del irlandés antes de WrestleMania 42.

Hijo del Vikingo confirma presencia en WWE: aparecerá en Raw, SmackDown y NXT

Durante la entrevista, el luchador poblano también habló sobre su nueva etapa dentro de WWE, donde confirmó que estará participando en varias de las marcas de la empresa.

Ya todo lo que tenía que hacer en México, lo hice. Estamos a pasos de irnos, así que esperen sorpresas y vamos a estar en donde menos lo esperen.

Esto marcará una etapa significativa en su carrera, ya que su estilo aéreo lo ha convertido en uno de los luchadores mexicanos más espectaculares de la actualidad.

El Hijo del Vikingo será uno de los participantes

Incluso dejó abierta la posibilidad de aparecer en el evento más relevante del año de la compañía, donde afirmó que esperemos y nos sorprenderemos.

Dónde ver Rey de Reyes 2026

El evento Rey de Reyes se transmitirá en vivo el sábado 14 de marzo a las 8pm por FOX y FOX One, y diferido en FOX en Tubi a las 10:30pm, donde los fans podrán seguir la esperada batalla entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo.