Rey de Reyes: Hora, dónde ver y cartelera del evento de AAA

Uno de los eventos más importantes en la historia de AAA es Rey de Reyes, el cual tiene varias luchas importantes, pero destaca indudablemente el combate que le da el nombre. Esta vez, será la primera vez en la que WWE se apodere de la producción después de la alianza que se anunció en 2025.

Como un dato relevante, esta edición será un evento que dure tres semanas, pero con grabaciones en el mismo día, así que la cartelera se planea un poco más larga de lo que habitualmente se hace con eventos en el año para WWE.

Penta tendrá una aparición especial en el evento | wwe.com

Cartelera Rey de Reyes 2025

No hay ninguna lucha en mano a mano que no tenga un campeonato de por medio o algún tipo de estipulación; hasta el momento son solo cinco combates confirmados, pero algo podría suceder antes de que se lleva a cabo el evento en Puebla.

Penta, el campeón intercontinental aparecerá en el evento

Ya está confirmado por parte de la misma WWE que el 'Cero Miedo' estará presente para la apertura del show; se desconoce si tendrá algún segmento en el que enfrente a alguien o haya un reto abierto por su título, pero es seguro que estará presente en la arena poblana.

Lucha por el megacampeonato: Dominik Mysterio (c) vs El Hijo del Vikingo

Dominik Mysterio viene de perder el campeonato intercontinental ante Penta, por lo que buscará retener la presea que aún le queda ante uno de los luchadores mexicanos más odiados de la actualidad. Esta lucha tiene un 'ingrediente' extra, ya que en caso de que gane Dom, Vikingo no podrá aspirar más al megacampeonato, mientras que si este último gana, Mysterio debe terminar su trayectoria en AAA.

Dom Mysterio y El Hijo del Vikingo con una de las luchas más importantes del evento | wwe.com

Lucha por la Espada de Rey de Reyes

La Parka, El Original Grande Americano, El Grande Americano y Santos Escobar serán parte de un fatal de cuatro esquina para que uno de los participantes gane la espada del evento, misma que entregará una oportunidad titular en el futuro ante el ganador de la lucha por el megacampeonato.

Reto abierto por el campeonato Reina de Reinas

Lady Flammer ha lanzado un reto por su campeonato; sin embargo, este será efectivo solamente para alguna luchadora de WWE, no del elenco de AAA.

Lucha por los campeonatos en parejas de AAA: Psycho Clown & Pagano vs The War Raiders

Lady Flamer podría perder su campeonato ante una luchadora del elenco principal de WWE | wwe.com

¿Dónde ver el Rey de Reyes 2026?