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Lucha

AAA celebra la llegada del emoji de Rey de Reyes rumbo al evento 2026

Póster oficial de AAA l Captura de pantalla x Undertaker
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:43 - 13 marzo 2026
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La emoción comienza a crecer rumbo a Rey de Reyes 2026, y AAA lo dejó claro con una curiosa publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial, la empresa compartió un mensaje celebrando la aparición del emoji oficial del evento dentro del hashtag #AAAReyDeReyes, algo que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

“Estamos muy emocionados de ver el emoji en #AAAReyDeReyes, publicó la empresa en su cuenta oficial.

El emoji muestra una máscara de luchador, elemento que se ha convertido en un símbolo representativo de la lucha libre mexicana y que ahora acompaña las publicaciones relacionadas con el evento.

El hashtag #AAAReyDeReyes ya cuenta con emoji oficial

El uso de emojis personalizados en hashtags suele formar parte de la promoción digital de eventos importantes, especialmente en plataformas como X.

Un sello característico que se ha visto con los pagos por evento de la WWE, sumando una nueva similitud de la empresa americana a la promotora mexicana de lucha libre

Lady Flamer podría perder su campeonato ante una luchadora del elenco principal de WWE | wwe.com

Este es el inicio de una tendencia que pinta ser viral para todos los insiders y aficionados que presenciarán el evento.

Dominik Mysterio celebra tras ganar el Megacampeonato de AAA | WWE

Rey de Reyes, uno de los eventos más importantes de AAA

El evento Rey de Reyes es uno de los espectáculos más tradicionales dentro de AAA, donde los luchadores compiten por la emblemática espada que acredita al ganador como el “Rey de Reyes” y obteniendo una oportunidad titular por el Megacampeonato de la AAA.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

Con el evento cada vez más cerca, la empresa continúa creando una atmósfera electrificante en redes sociales mientras los aficionados comienzan a utilizar el hashtag oficial acompañado de su nuevo emoji.

Fatal de cuatro esquinas para el Rey de Reyes | wwe.com
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