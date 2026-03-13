¿Spoiler rumbo a WrestleMania 42? Penta y Rey Fénix comparten imagen de una posible lucha por Campeonato IC

Los luchadores mexicanos Penta y Rey Fénix sorprendieron a los aficionados luego de compartir en sus redes sociales una imagen creada por perales_edits y luchalibreonline donde aparece un supuesto cartel de lucha entre ambos por el Campeonato Intercontinental de WWE.

Lo que llamó particularmente la atención fue que los dos hermanos publicaron exactamente la misma imagen en sus historias, lo que de inmediato desató especulaciones entre los aficionados sobre un posible adelanto del combate que podría presentarse en el evento más grande de la lucha libre.

El posible choque entre los hermanos de Ecatepec

Una lucha entre Penta y Fénix en WrestleMania tendría una carga histórica importante, no solo por su relación como hermanos, sino por el camino que ambos han recorrido dentro de la lucha libre.

Originarios de Ecatepec, los dos gladiadores construyeron su carrera de la misma forma y con las mismas complicaciones: De venir de la nada y pasar hambre a ser la pareja de luchadores mexicanos más conocida de la última década.

Un enfrentamiento entre ambos en la Vitrina de los Inmortales representaría un momento especial para los luchadores mexicanos dentro de la empresa, de ver a ambos hermanos colisionando en el escenario más grande de todos.

Historia de Instagram de Penta | Ig: penta_zero_miedo

Penta vs. Fénix, una rivalidad que siempre garantiza espectáculo

Aunque para muchos sería un sueño ver este combate en WrestleMania, la realidad es que no sería la primera vez que ambos se enfrenten.

Los Lucha Brothers con los Campeonatos en Parejas

A lo largo de su carrera, Penta y Fénix han protagonizado combates en diversas empresas como AAA, All Elite Wrestling, Lucha Underground, MLW y el circuito independiente.

Cada vez que se han encontrado en el ring, el resultado ha sido una lucha de alto nivel, caracterizada por el estilo aéreo y la intensidad que ambos luchadores han convertido en su sello.

Los Lucha Brothers van a WWE

¿Habrá lucha en WrestleMania 42?

Por ahora, la publicación de la imagen sigue siendo solo una pista o un guiño para los aficionados, ya que WWE no ha confirmado el combate.

Sin embargo, el hecho de que ambos luchadores hayan compartido el mismo arte ha hecho que los seguidores comiencen a imaginar un escenario que sería histórico: los hermanos de Ecatepec enfrentándose en WrestleMania por el Campeonato Intercontinental.

Un duelo que, de concretarse, podría convertirse en uno de los combates más espectaculares del evento.