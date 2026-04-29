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Futbol

Habrá varios cambios en la Liga MX Femenil: buscan diferenciarse de la varonil

Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
René Tovar
René Tovar 15:50 - 29 abril 2026
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El organismo analiza modificaciones al formato de competencia, como un torneo largo o regresar a la división por grupos y regiones

La Liga MX Femenil buscará marcar una clara diferenciación respecto a la Liga MX Varonil. En los últimos días han surgido noticias relacionadas con cambios drásticos en el campeonato de mujeres, pero hasta el momento no hay nada concretado.

Jugadoras de Tigres y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Tigres y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Se habló en su momento, incluso, de la posibilidad de implementar torneos largos, pero la idea fue desechada de inmediato al interior de la organización. Lo que no se ha descartado y sigue en análisis es que la competencia deje de ser por tabla general para dividirse en grupos.

RÉCORD está en condiciones de asegurar que los vientos de cambio llegarán sí o sí al balompié femenil. Hay muchas teorías para modificar el formato, pero hasta ahora ninguna se ha aterrizado al cien por ciento —o, al menos, no han querido revelarlas—. Próximamente se llevará a cabo una Asamblea Femenil donde se tomarán decisiones y se buscarán las modificaciones que beneficien al fútbol femenil en México.

Jugadoras de Tigres celebran ante Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Tigres celebran ante Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

​Uno de los principales objetivos de la actual administración de la Liga MX Femenil es diferenciarse de la rama varonil. Se ha estudiado a fondo quién es la afición que sigue el torneo, así como a su audiencia, con el objetivo de satisfacer sus necesidades específicas. “Se vienen varios cambios”, confió una fuente cercana a la Federación Mexicana de Fútbol, aclarando que solo falta que los dueños aprueben dichas modificaciones.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

​La misma fuente aseguró que sí se exploró en su momento la opción de jugar un torneo largo (en lugar de certámenes cortos), pero solo fue una alternativa que no trascendió, ya que las ideas siguen fluyendo. Lo que no tuvo una respuesta clara es si es real que el torneo se dividirá por regiones y grupos; ratificaron a este medio que el análisis continúa y, por el momento, no se puede adelantar absolutamente nada.

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