Habrá varios cambios en la Liga MX Femenil: buscan diferenciarse de la varonil

La Liga MX Femenil buscará marcar una clara diferenciación respecto a la Liga MX Varonil. En los últimos días han surgido noticias relacionadas con cambios drásticos en el campeonato de mujeres, pero hasta el momento no hay nada concretado.

Jugadoras de Tigres y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Se habló en su momento, incluso, de la posibilidad de implementar torneos largos, pero la idea fue desechada de inmediato al interior de la organización. Lo que no se ha descartado y sigue en análisis es que la competencia deje de ser por tabla general para dividirse en grupos.

​RÉCORD está en condiciones de asegurar que los vientos de cambio llegarán sí o sí al balompié femenil. Hay muchas teorías para modificar el formato, pero hasta ahora ninguna se ha aterrizado al cien por ciento —o, al menos, no han querido revelarlas—. Próximamente se llevará a cabo una Asamblea Femenil donde se tomarán decisiones y se buscarán las modificaciones que beneficien al fútbol femenil en México.

Jugadoras de Tigres celebran ante Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

​Uno de los principales objetivos de la actual administración de la Liga MX Femenil es diferenciarse de la rama varonil. Se ha estudiado a fondo quién es la afición que sigue el torneo, así como a su audiencia, con el objetivo de satisfacer sus necesidades específicas. “Se vienen varios cambios”, confió una fuente cercana a la Federación Mexicana de Fútbol, aclarando que solo falta que los dueños aprueben dichas modificaciones.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7