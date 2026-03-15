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Contra

AMLO pide apoyar a Cuba con donaciones tras denunciar intento de “exterminio”

Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Morena | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:45 - 14 marzo 2026
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El expresidente de México pide apoyo para Cuba

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente a través de redes sociales para expresar su postura sobre la situación que vive Cuba, donde aseguró que existen intentos por afectar al pueblo cubano debido a sus ideales de soberanía.

A través de su cuenta de Facebook, el exmandatario señaló que, aunque actualmente se encuentra retirado de la vida pública, no puede permanecer indiferente ante lo que considera una situación injusta contra la isla.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.

AMLO cita a Lázaro Cárdenas sobre la invasión de Bahía de Cochinos

En su mensaje, López Obrador recordó una frase del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas durante la invasión de Bay of Pigs Invasion en 1961.

El exmandatario citó las palabras del general Cárdenas para reforzar su postura de solidaridad con el pueblo cubano.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa

No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra.
Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa

AMLO invita a realizar donaciones para ayudar al pueblo cubano

Además de expresar su postura, López Obrador invitó a la ciudadanía a apoyar directamente a Cuba mediante donaciones económicas.

El expresidente pidió que quienes deseen ayudar puedan hacerlo a través de la cuenta 1358451779 de Banorte, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina, creada por ciudadanos, escritores y periodistas.

Andrés Manuel López Obrador, en presentación de nueva canasta básica | TWITTER @Mary_Luisa_AG

De acuerdo con el mensaje, los recursos recaudados serán utilizados para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, con el objetivo de apoyar a la población cubana.

“Que cada quien aporte lo que pueda”, concluyó el exmandatario mexicano en su publicación.

Blanco se toma foto con Andrés Manuel López Obrador | TWITTER @cuauhtemocb10
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