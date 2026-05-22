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Futbol

¿Era roja? Rubén Duarte le deja los tachones a Paradela y Cruz Azul pidió expulsión

Jugadores de Cruz Azul y Pumas en un encontronazo | MEXPSORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:41 - 21 mayo 2026
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La fuerte entrada de Rubén Duarte sobre Paradela calentó todavía más el Cruz Azul vs Pumas y desató reclamos de expulsión por parte de La Máquina

El partido entre Cruz Azul y Pumas sigue calentándose y ahora una fuerte entrada de Rubén Duarte sobre José Paradela encendió los reclamos celestes. En una jugada donde ambos equipos disputaban el balón, el árbitro marcó falta a favor de Pumas; sin embargo, ya con la acción detenida, Paradela fue por la pelota y el defensor universitario terminó dejándole los tachones.

La acción provocó molestia inmediata en los jugadores de Cruz Azul, quienes pidieron tarjeta roja para Duarte por la fuerza de la entrada. Aunque en las repeticiones se aprecia que el jugador de Pumas intenta disputar el balón, el contacto sobre Paradela aumentó todavía más la tensión en un Clásico de la Obsesión que se está jugando con muchísima intensidad.

Pelea entre jugadores de Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT
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