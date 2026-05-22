¿Neymar jugará en Monterrey? El resultado que necesita Brasil en el Mundial 2026

La posibilidad de ver a Neymar en Monterrey podría darse durante la Copa del Mundo 2026. La Selección de Brasil podría disputar un partido en el Estadio Monterrey, aunque para que eso suceda deberá presentarse un escenario específico en la Fase de Grupos.

Brasil quedó ubicado en el Grupo C del torneo junto a Marruecos, Haití y Escocia. Sobre el papel, la Verdeamarela parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda, aunque su posición final será clave para definir la sede de su siguiente encuentro.

Brasil se llevó el resultado ante los croatas | AP

Para que Brasil juegue en Monterrey, la selección sudamericana necesita terminar en el segundo lugar de su grupo. Ese resultado enviaría a los brasileños a disputar los Dieciseisavos de Final en la capital regiomontana, en uno de los partidos más esperados de esa fase.

El duelo se disputaría el próximo 29 de junio en el Estadio Monterrey, inmueble que será una de las sedes oficiales del Mundial 2026. La expectativa sería enorme por la posibilidad de recibir a una de las selecciones más ganadoras e históricas del futbol internacional.

Estadio BBVA | IMAGO7

El rival de Brasil saldría del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia. Dependiendo de cómo terminen las posiciones, Monterrey podría albergar un enfrentamiento de alto nivel internacional.

El escenario que más ilusión genera entre la afición es que Países Bajos avance como líder de grupo y Brasil lo haga como segundo lugar. Esa combinación provocaría un auténtico partidazo en territorio regiomontano, con dos selecciones históricas frente a frente en una ronda de eliminación directa.

Además del atractivo futbolístico, la presencia de Neymar sería uno de los grandes focos de atención. El brasileño continúa siendo una de las máximas figuras del futbol mundial y su posible visita a Monterrey convertiría el encuentro en uno de los más mediáticos de toda la Copa del Mundo.

El trofeo de la Copa del Mundo | AP