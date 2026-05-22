Los mejores memes de la Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas
La Final de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas no solo encendió el Estadio Ciudad de los Deportes, también provocó una auténtica guerra de memes en redes sociales por lo controversial que fue el partido.
Desde las polémicas arbitrales hasta las fuertes entradas y el intenso ambiente en las tribunas, los aficionados aprovecharon cada momento del partido para convertirlo en tendencia con burlas, reacciones y comparaciones que rápidamente se viralizaron.
La familia chilanga promedio hoy: pic.twitter.com/vuK9K249OB— Santi 🇲🇽🇨🇩🇮🇶 (@Santi_AnayaV7) May 22, 2026
Esta con madre la final entre Cruz Azul y Pumas pic.twitter.com/HhexSN8IHR— Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 22, 2026
Está muy entretenida la final del fútbol mexicano pic.twitter.com/sbGtibk6nS— PincheDanny (@PxncheDanny) May 22, 2026
La estrategia de Efraín es: dos aves marías y el poder de la amistad. pic.twitter.com/xSRIFbGbBC— 𝑳𝒂 𝑩𝒊𝒍𝒍𝒊𝒆 𝑷𝒖𝒎𝒂 🐾 (@LaBillieRebel) May 22, 2026
Qué entretenida final. pic.twitter.com/9awfsvC1mv— MAG (@migangelgarzam) May 22, 2026
Yo cuando vi el clavadazo de Charly en fuera de lugar 🙂↔️ pic.twitter.com/0c2hcFRtKD— Danie Cortés ⚽️✨ (@DanieCortesB) May 22, 2026
Cruz Azul 🆚 Pumas— La Abuela García®™ (@rthur013) May 22, 2026
🍿 Paralelismos Cinematográficos... pic.twitter.com/iCbROyq0Ex
¿Ya le pendieron su VELADORA a SAN HUIQUI PARA LA Final CRUZ AZUL vs. PUMAS?— 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 22, 2026
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May 22, 2026