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Futbol

Los mejores memes de la Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas

Mejores memes del Cruz Azul contra Pumas | CAPTURAS DE PANTALLA X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:16 - 21 mayo 2026
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El Clásico de la Obsesión dejó polémica, intensidad… y una lluvia de memes en internet

La Final de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas no solo encendió el Estadio Ciudad de los Deportes, también provocó una auténtica guerra de memes en redes sociales por lo controversial que fue el partido. 

Desde las polémicas arbitrales hasta las fuertes entradas y el intenso ambiente en las tribunas, los aficionados aprovecharon cada momento del partido para convertirlo en tendencia con burlas, reacciones y comparaciones que rápidamente se viralizaron.

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