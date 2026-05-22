Penal anulado a Cruz Azul enciende la polémica en la Final de Ida contra Pumas

No se salvó la Final. En una Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX marcada por las polémicas arbitrales, el partido de ida en la serie entre Cruz Azul y Pumas ya tuvo su primera acción controversial, por un penal no sancionado a favor de la Máquina.

Inicialmente, el árbitro central Ismael López Peñuelas sancionó una falta dentro del área por parte de Álvaro Angulo sobre Carlos Rodríguez. Sin embargo, luego de la revisión en el VAR, echó atrás su decisión por una posición en fuera de lugar por parte del futbolista de la Máquina.

¿Qué pasó en el partido de Cruz Azul vs Pumas?

Desde el primer minuto del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo dirigido por Joel Huiqui salió con intensidad y si no se adelantó en el marcador fue gracias a Keylor Navas. No obstante, su suerte estuvo a punto de terminar cuando Angulo derribó dentro del área a Charly.

Charly Rodríguez en lamento en el partido de Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

Fue al minuto 24 que el capitán cementero punteó el esférico y recibió el contacto tardío en la barrida del colombiano, por lo que López Peñuelas no dudó en sancionar la acción. Aunque Rodríguez contribuyó al dejarse caer, en la repetición se observó el contacto sobre la pierna del jugador de Cruz Azul, por lo que la Máquina tuvo la oportunidad de poner el 1-0.

No obstante, desde el VAR, Diana Pérez Borja llamó a su colega para revisar la jugada, no porque no existiera una falta, sino por un fuera de lugar previo. Fue cuando José Paradela quiso recorrer hacia el centro, que el esférico pega en Santiago Trigos y el rebote llegó a Charly, que sí estaba muy adelantado de Angulo y por ello el árbitro central no marcó el penal.

Ismael López Peñuelas en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT

¿Qué dice el reglamento sobre el fuera de lugar?

El Artículo 11 del Reglamento de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, en el apartado 11.2, define el momento en el que un jugador está en fuera de juego. En ese sentido, especifica que si el balón viene de un rebote no hay fuera de juego.

"Sacando ventaja de dicha posición al jugar el balón o interferir en el juego de un adversario cuando el balón:

- Haya sido desviado o haya rebotado en un poste, en el travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un adversario.

- Haya sido «salvado» por un adversario", se lee en el reglamento.

¡Fuera de lugar y no hay penal!



El árbitro marcó penal a favor de Cruz Azul... pero, tras revisar el VAR, Charly Rodríguez estaba en fuera de lugar.



Pumas se salva!!



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En ese mismo sentido, señala que "Jugar «voluntariamente» el balón (excluida la mano voluntaria) implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y:pasar a un compañero;recuperar la posesión, odespejar, ya sea con el pie o de cabeza. El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la «voluntariedad» de la acción".

Ismael López Peñuelas en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT

Respecto a ello, aclara que la voluntariedad de la acción se evalúa a partir de la distancia del jugador con el balón, su posibilidad de reaccionar y de controlar su movimiento previo a tocar el mismo. "Una «salvada» es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal)".