¿Qué pasó las veces que Pumas y Cruz Azul empataron 0-0 la Ida en Liguilla?

El empate sin goles entre Pumas y Cruz Azul en la Ida de la Final del Clausura 2026 no es un resultado desconocido para estas dos instituciones, ya que anteriormente protagonizaron tres series de Liguilla en las que el primer capítulo terminó 0-0.

Curiosamente, todos esos encuentros de Ida se disputaron en Ciudad Universitaria y el historial favorece ligeramente a los auriazules, quienes lograron avanzar en dos de esas eliminatorias.

Pumas eliminó a Cruz Azul en dos ocasiones

Cuartos de Final Apertura 2002

La primera vez que ambos equipos empataron sin goles en una Ida de Liguilla fue en los Cuartos de Final Apertura 2002. El encuentro disputado en el entonces Estadio Azul dejó todo abierto para la Vuelta.

Sin embargo, Pumas terminó imponiéndose en la serie con marcador de 3 a 2 y consiguió avanzar, dejando en el camino a La Máquina en una eliminatoria muy cerrada.

Ricardo Valenzuela en goleada a Pumas en 2002

Semifinal del Clausura 2004

Años más tarde, universitarios y cementeros volvieron a repetir la historia con un empate 0-0 en el primer partido de su serie de Liguilla, pero ahora en una Semifinal.

En aquella ocasión, los auriazules nuevamente lograron salir victoriosos y avanzaron a la siguiente ronda, aumentando su dominio sobre Cruz Azul en este tipo de antecedentes.

Joaquín Beltrán festeja el título de Pumas ante Monterrey en el 2004 | MEXSPORT

La única vez que Cruz Azul avanzó

Temporada 1978/1979

El único antecedente favorable para Cruz Azul llegó en la temporada 1978/1979, cuando, después de empatar sin goles en la Ida, los cementeros terminaron imponiéndose en la Vuelta.

La Máquina derrotó 2-0 a Pumas y terminó conquistando el campeonato, en uno de los antecedentes más importantes entre ambas instituciones en fases finales.

Pumas y Cruz Azul, en la Ida de la Final de la temporada 1978-79. l MEXSPORT

Cuartos de Final Apertura 2008

En uno de los capítulos más recientes del Clásico de la Obsesión. Cruz Azul y Pumas se volvieron a ver las caras en otros Cuartos de Final del Apertura 2008. Donde en primera instancia, ambos equipos habían empatado a ceros, dejando todo para la vuelta.

En esa ocasión, Cruz Azul se impuso a los Pumas de visita con marcador de 1 a 3; los celestes, más adelante en el torneo, llegaron a la final que perderían ante Toluca por vía de los penales.

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT

Un antecedente que ilusiona a Pumas y Cruz Azul

Aunque el historial va empatado entre Cruz Azul y Pumas en eliminatorias tras empatar 0-0 la Ida, los cementeros tienen el recuerdo más importante: la ocasión en la que eliminó a los universitarios terminó levantando el título de Liga MX.

En esta ocasión, la historia se repite en una final, pero ahora cerrando en Ciudad Universitaria, donde ambos clubes buscarán escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que históricamente ha estado marcada por series cerradas y mucha tensión en la Liguilla.