Cam Schlittler rompe récord de más de 100 años en los Yankees

El nombre de Cam Schlittler ha irrumpido con fuerza en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, no solo por su dominio en la lomita, sino por haber conseguido una marca que no se registraba desde hace más de un siglo. El lanzador de los New York Yankees ha colocado su nombre junto a una leyenda histórica, consolidándose como una de las grandes revelaciones del año.

De acuerdo con datos de Opta Stats, Schlittler se convirtió en el primer pitcher en la Major League Baseball en lograr más de 50 ponches, menos de 10 bases por bolas, permitir no más de un jonrón y mantener una efectividad inferior a 1.50 en sus primeras nueve aperturas de una temporada desde 1913. Una estadística que dimensiona el nivel de su arranque.

Cam Schlittler de los Yankees en Grandes Ligas | AP

Una marca que lo conecta con Walter Johnson

El único antecedente de una hazaña similar pertenece a Walter Johnson, miembro del Salón de la Fama, quien en 1913 firmó una de las temporadas más dominantes en la historia del béisbol. Aquel año, Johnson conquistó la Triple Corona de pitcheo con 36 victorias, efectividad de 1.14 y 243 ponches, además de quedarse con el premio al Jugador Más Valioso.

La comparación no es menor. Schlittler no solo está replicando números de élite, sino que lo hace en una era mucho más competitiva, lo que aumenta el impacto de su rendimiento. Su capacidad para controlar los juegos, evitar el daño largo y dominar a los bateadores rivales lo han convertido en el as de la rotación neoyorquina.

Cam Schlittler en juego contra los Blue Jays | AP

Números de élite en 2026

En lo que va de la temporada 2026, Schlittler presume una efectividad de 1.35, la mejor entre todos los abridores de las Grandes Ligas. Además, suma 59 ponches —tercero en la Liga Americana—, comparte el liderato de aperturas con nueve, es segundo en victorias con cinco y cuarto en innings lanzados con 53.1. Un dato que resalta aún más: solo ha permitido un cuadrangular.

Estos números reflejan un dominio absoluto desde la lomita, respaldado por una mezcla efectiva de pitcheos y una madurez poco común para su corta experiencia. Su consistencia ha sido clave para mantener a los Yankees como contendientes en la temporada.

Cam Schlittler abriendo ante los Mets | AP

El impacto de Schlittler no es casualidad. Desde su debut en julio de 2025, cuando logró su primera victoria ante Seattle, dejó señales de su potencial. Sin embargo, fue su actuación en la Serie del Comodín frente a los Boston Red Sox la que terminó por catapultarlo, destacando una memorable salida de 12 ponches.

En su trayectoria con los Yankees, el lanzador acumula marca de 9-4 en 23 aperturas, con una efectividad de 2.28 y 143 ponches por solo 40 bases por bolas en 126.1 innings. Un rendimiento que confirma que su explosión en 2026 no es un accidente, sino la consolidación de su talento.

Equipo de los Yankees | AP

Otro factor que vuelve aún más valiosa su irrupción es su situación contractual. Schlittler se encuentra apenas en su segundo año de pre-arbitraje, lo que significa que percibe un salario mínimo en comparación con otros lanzadores de su nivel. Una auténtica ganga para la organización neoyorquina.

De mantenerse esta progresión, el derecho no será elegible para arbitraje sino hasta después de la temporada 2028, mientras que su agencia libre podría llegar hasta 2031. Para los Yankees, esto representa la posibilidad de construir alrededor de un as dominante sin comprometer su flexibilidad financiera a corto plazo.