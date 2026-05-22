Cinthia Aparicio borra todas sus fotos con Alexis Ayala; el actor responde a la acción de su exesposa

La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio parece haber llegado definitivamente a su fin… al menos también en redes sociales. La actriz sorprendió a sus seguidores al borrar todas las fotografías que tenía junto al famoso villano de telenovelas en su cuenta oficial de Instagram, una decisión que rápidamente desató especulaciones entre los fans y medios de espectáculos.

La polémica ocurre semanas después de que el histrión confirmara públicamente que ambos se encuentran en proceso de divorcio, luego de una relación que culminó en boda en noviembre de 2023. Ahora, la eliminación total de imágenes juntos volvió a encender las conversaciones sobre cómo terminó realmente la relación entre ambos actores.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sorprendieron al anunciar repentinamente su ruptura / IG: @alexis.ayala

Cinthia Aparicio elimina todo rastro de Alexis Ayala

Los seguidores de la actriz notaron recientemente que en su perfil ya no existen fotografías, publicaciones o recuerdos visibles junto a Alexis Ayala, algo que muchos interpretaron como una señal definitiva del cierre de su historia sentimental.

La decisión llamó todavía más la atención porque durante meses ambos compartieron constantemente imágenes románticas, viajes y mensajes de amor en redes sociales.

Aunque Cinthia Aparicio no emitió ninguna declaración pública sobre el motivo por el cual eliminó las fotografías, el movimiento fue suficiente para provocar reacciones inmediatas entre los usuarios. Muchos incluso comenzaron a preguntarse si la separación habría terminado en malos términos.

La actriz borró toda imagen de su cuenta de Instagram sin dar explicaciones / Especial

Alexis Ayala responde al borrado de fotos

Tras la polémica generada por la decisión de Cinthia, Alexis Ayala finalmente habló frente a distintos medios de comunicación y dejó claro que respeta completamente la manera en que su exesposa está enfrentando el proceso de separación.

“Yo respeto lo que cada quien haga, es una cuestión muy personal, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir, por más que borres una foto los recuerdos quedarán. Yo la respeto y respetaré mucho”, expresó el actor.

El famoso también aseguró que actualmente se encuentra tranquilo y enfocado en seguir adelante con su vida personal y profesional: “Estoy muy bien, viviendo mi vida”, contó. Con sus declaraciones, Ayala buscó bajar la tensión alrededor de la separación y evitar alimentar rumores sobre conflictos más graves.

La pareja duró dos años casados y su amor lo presumían en redes sociales / IG: @alexis.ayala

¿Por qué terminaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Fue el pasado 30 de abril cuando Alexis Ayala sorprendió al revelar públicamente que estaba en proceso de divorcio de Cinthia Aparicio. La noticia tomó desprevenidos a muchos fans debido a que la pareja constantemente presumía su relación en redes sociales y eventos públicos.

Durante las entrevistas posteriores, el actor explicó que la decisión de separarse fue tomada por Cinthia, aunque aseguró que siempre existirá cariño y apoyo entre ambos.

Además, aclaró que el rompimiento no estuvo relacionado con temas económicos ni con la diferencia de edad que durante años generó comentarios en redes sociales. Según explicó, el principal problema fue la poca convivencia derivada de las múltiples actividades profesionales de ambos.

Todo parece indicar que la carga de trabajo fue el motivo que los separó / IG: @alexis.ayala

Una relación que siempre estuvo bajo los reflectores

Desde que iniciaron su romance, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano. La diferencia de edad entre ambos fue constantemente tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos; sin embargo, los actores siempre defendieron su relación y aseguraron que estaban profundamente enamorados.

La boda celebrada en noviembre de 2023 parecía consolidar definitivamente la relación, pero apenas unos años después todo terminó de forma inesperada. Ahora, mientras Alexis asegura estar tranquilo y enfocado en su vida, la decisión de Cinthia de borrar las fotografías parece marcar un nuevo capítulo en esta historia sentimental que durante meses ocupó titulares de la farándula mexicana.