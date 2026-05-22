Cristiano Ronaldo lidera los deportistas mejor pagados de 2026

En el último año, el selecto grupo de los diez deportistas con mayores ingresos del planeta embolsó la astronómica cifra combinada de 1,400 millones de dólares, un monto que duplica los registros de hace apenas una década y donde cada integrante del top 10 superó la barrera de los 100 millones de dólares por tercer año consecutivo.

El negocio dentro y fuera de la cancha

A través de patrocinios globales, licencias y proyectos empresariales propios, facturaron un estimado de 513 millones de dólares. El flujo de capital proveniente de Medio Oriente sigue siendo el gran motor de estas fortunas, impulsando salarios de nueve cifras que resultan inalcanzables para los mercados tradicionales de Europa o Estados Unidos.

El Top 10 de los deportistas mejor pagados

Cristiano Ronaldo (Futbol) | $300 millones: A sus 41 años, el portugués se mantiene inamovible en el trono financiero del deporte. Su multimillonario contrato con el Al-Nassr le garantizó unos 235 millones de dólares en la cancha, a los que suma 65 millones por sus masivos negocios globales y su presencia digital. Con esta cifra, Ronaldo iguala el récord histórico de recaudación anual para cualquier deportista en activo.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano

Canelo Álvarez (Boxeo) | $170 millones: El boxeador mexicano de 35 años ocupa el segundo puesto gracias a sus lucrativas peleas estelares, que este año incluyeron récords de taquilla en Las Vegas y transmisiones masivas vía streaming. Además de sus bolsas sobre el cuadrilátero, Álvarez ha consolidado un imperio empresarial propio que incluye gasolineras, tiendas de conveniencia y su propia línea de bebidas.

Canelo Álvarez se prepara para volver a los encordados | AP

Lionel Messi (Futbol) | $140 millones: El argentino del Inter Miami sigue rompiendo marcas de impacto en la MLS. Su compensación garantizada de 28.3 millones de dólares por temporada supera la nómina entera de la gran mayoría de los equipos de la liga estadounidense, un ingreso que se multiplica gracias a acuerdos comerciales de derechos de transmisión y sus recientes inversiones inmobiliarias y de clubes en España.

Lionel Messi contra Portland Timbers | AP

LeBron James (Baloncesto) | $137.8 millones: Mientras coquetea anualmente con el retiro tras 23 temporadas en la NBA, el jugador de 41 años de los Los Angeles Lakers sigue expandiendo su fortuna. Convertido ya en socio de importantes grupos deportivos con participación en el futbol inglés y el béisbol de las Grandes Ligas, James complementa su salario con inversiones en tecnología médica y la producción de medios de comunicación.

LeBron James agrega aún más historia a su nombre | AP

Shohei Ohtani (Béisbol) | $127.6 millones: La estrella bidireccional de los Los Angeles Dodgers es el atleta que más dinero genera fuera del campo en todo el mundo, sumando 125 millones de dólares solo en patrocinios. Aunque la mayor parte de su histórico contrato de juego está diferida para la próxima década, sus ingresos actuales se ven impulsados por una cantidad masiva de alianzas comerciales tanto en el mercado occidental como en su natal Japón.

Shohei Ohtani en el duelo contra los Angels | AP

Stephen Curry (Baloncesto) | $124.7 millones: La estrella de los Golden State Warriors se prepara para hacer historia la próxima temporada al convertirse en el primer jugador de la NBA en superar un salario de 60 millones de dólares. Tras rescindir su contrato de calzado de larga duración a finales del año pasado, Curry ha capitalizado su condición de agente libre comercial, combinándolo con la producción de documentales galardonados.

Stephen Curry, estrella de la NBA | AP

Jon Rahm (Golf) | $107 millones: El golfista español de 31 años se mantiene en la élite financiera gracias al megacontrato que firmó al unirse al circuito LIV Golf, respaldado por fondos saudíes, del cual recibió un bono de 18 millones de dólares tras coronarse campeón individual.

Jon Rahm listo para el HWC | AP

Karim Benzema (Futbol) | $104 millones: Tras un movimiento estratégico en el mercado invernal del futbol saudí, el delantero francés de 38 años dejó el Al-Ittihad para unirse al Al-Hilal. Su salario de nueve cifras en el Medio Oriente se complementa con campañas publicitarias locales y acuerdos futuros para ser embajador de su antiguo club, el Real Madrid.

Karim Benzema da indicios sobre su futuro | AP

Kevin Durant (Baloncesto) | $103.8 millones: El alero de 37 años, ahora figura de los Houston Rockets, ha superado oficialmente el umbral de los 1,000 millones de dólares ganados a lo largo de su carrera. Durant complementa su salario de la NBA mediante su propia firma de inversión y su productora de contenidos mediáticos.

Kevin Durant en un encuentro con el Thunder | AP

Lewis Hamilton (Automovilismo) | $100 millones: En su primera temporada corriendo para la escudería Ferrari, el británico de 41 años y siete veces campeón del mundo demostró que su valor comercial es imbatible en la Fórmula 1. Hamilton supera por amplio margen al resto de los pilotos de la parrilla en ingresos publicitarios independientes y cuenta con inversiones que van desde la moda hasta la producción cinematográfica.