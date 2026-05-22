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Futbol

¿Cómo le ha ido a Pumas tras empatar una Final de Ida en Liga MX?

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el timonel auriazul dejó entrever sus dudas con respecto a su futuro
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:30 - 22 mayo 2026
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Los auriazules ya vivieron dos finales de Liga MX en las que igualaron el partido de Ida; en una ocasión terminaron levantando el título y la otra vez se quedaron con el subcampeonato

Pumas buscará escribir un nuevo capítulo dorado en su historia luego de empatar la Final de Ida contra Cruz Azul, un escenario que ya ha vivido en varias ocasiones dentro de la Liga MX y que ha dejado recuerdos tanto gloriosos como dolorosos para la afición auriazul.

A lo largo de su historia, los universitarios han disputado dos finales de liga en las que igualaron el primer partido. El balance está igualado para los del Pedregal, ya que en una ocasión terminaron levantando el campeonato.

Las finales que ganó Pumas tras empatar la Ida

Pumas vs. Leones Negros 1976/1977

La primera vez que los auriazules vivieron esta situación fue en la temporada 1976/1977 frente a Leones Negros UdeG. El partido de Ida terminó empatado sin goles, dejando todo abierto para la Vuelta.

Ya en el encuentro definitivo, Pumas consiguió imponerse por marcador de 1-0 para conquistar la primera estrella de su historia, un título que marcó el inicio de una época importante para la institución universitaria.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT
Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

La final que perdió Pumas tras empatar la Ida

Cruz Azul vs. Pumas 1978/1979

No todos los antecedentes son positivos para los universitarios. En la temporada 1978/1979, Cruz Azul empató 0-0 con Pumas en el primer encuentro de la serie.

Sin embargo, en la Vuelta los celestes mostraron su poderío y derrotaron 2-0 a los auriazules para quedarse con el campeonato en el campo del Estadio Azteca, dejando a Pumas con las manos vacías.

Jugadores de Cruz Azul en el campeonato de 1978-1979

¿Qué significa este antecedente para Pumas?

La historia muestra que empatar la Final de Ida no es necesariamente una mala señal para los universitarios. De las dos ocasiones en las que vivieron este escenario, en una terminaron coronándose campeones en el campo del Olímpico Universitario, mientras que la única que perdieron fue de visita ante el que hoy es su rival en la Final del Clausura 2026.

Pumas intentará apoyarse en esos antecedentes positivos y con el apoyo de su afición, que irá a la Final de Vuelta en una Ciudad Universitaria que tendrá lleno completo para buscar su octava estrella y mantener viva la ilusión de toda su afición.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7
Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7
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