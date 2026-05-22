"El domingo quedaremos campeones": Joel Huiqui confía en Cruz Azul para la vuelta de la Final

Confianza plena en su equipo. Cruz Azul no supo capitalizar sus oportunidades de cara al arco en el partido de ida del Clausura 2026 de la Liga MX y dejó con vida a Pumas. Sin embargo, el técnico cementero, Joel Huiqui, confía plenamente en su equipo para quedarse con el título.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el técnico cementero aseguró que se visualiza a sí mismo como campeón el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Y aunque jugarán como visitantes, consideró que eso no les pesará.

¿Qué dijo Joel Huiqui tras la Final de ida ante Pumas?

El estratega aseguró que una gran ventaja en esta ocasión es que ambos juegos se celebraron en Ciudad de México, por lo que no tuvieron que cambiar. "Es una gran ventaja para nosotros no viajar, estar en casa, descansar hoy, los jugadores con su familia, abrazar a sus hijos, abrazar a sus esposas, tener una noche muy tranquila".

Añadió que este viernes harán trabajos de recuperación, mientras que aquellos que no sumaron minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes tendrán su propio trabajo enfocado. "Haremos un trabajo muy simple, plan de partido obviamente, correcciones, en la noche concentramos y estamos listos para el domingo".

Joel Huiqui en la Final de Cruz Azul contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

"La gran ventaja como bien dices, o como bien digo yo más bien, es que estamos en la Ciudad de México. El CU es un gran estadio que vivimos una final maravillosa y jugarlo ahí y ganarlo ahí va a ser maravilloso para nosotros, es un recuerdo muy importante y seguramente el domingo quedaremos campeones", añadió.

Huiqui consideró que para el encuentro de ida hicieron un buen trabajo en las transiciones, por lo que, pese a que Pumas jugó replegado, no los tomaron mal parados gracias a la labor de jugadores como Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García y Carlos Rotondi. No obstante, destacó la labor de todo el grupo y reiteró que tienen la capacidad de ser campeones.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MIGUEL PONTÓN

"Todo el equipo lo hizo bastante bien. Obviamente tenemos calidad para poder ganar el partido, eso requiere tiempo y paciencia. La Final se está cocinando lentamente y el próximo domingo vamos a ganar", finalizó Huiqui.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en CU?

La Máquina tiene la ventaja de que suma cinco partidos consecutivos sin derrota como visitante ante los del Pedregal. No obstante, su más reciente juego fue el empate 2-2 en Fase Regular del Clausura 2026, en el cual la Máquina dejó ir una ventaja de dos goles y en el que la labor del árbitro Daniel Quintero, quien silbará la vuelta, provocó polémica.

Previo a ello, la Máquina sumó dos juegos consecutivos con victoria 0-2, en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024 y en la Fase Regular de la Jornada 14 del Apertura 2024. Previo a ello, sumaron un empato sin goles en CU y un triunfo 1-2 en el Apertura 2022.