Efraín Juárez explota contra Cruz Azul: “ellos son los más beneficiados”

El Clásico de la Obsesión se calentó más. En la Final de Ida, en la que Universidad Nacional y Cruz Azul igualaron sin goles, el arbitraje fue una de los temas que generó más conversación, debido a las polémicas decisiones.

Desde la previa, el arbitraje fue el tema central, por algunas imágenes en las que apareció Efraín Juárez mientras felicitaba a Daniel Quintero Huitrón, silbante de la Semifinal de Vuelta ante Pachuca.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas| IMAGO7

¿Cuál fue la queja de Efraín Juárez contra Cruz Azul?

Cruz Azul presentó una queja, misma que no procedió, lo cual a Efraín Juárez no le gustó al tratarse de un equipo grande, además de que La Máquina también fue señalada por polémicas ante Atlas y Chivas.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan, el penal ante Chivas y la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

"Me parece impresionante con la categoría de esa institución, y seguramente lo hacen con la intención de meter duda al árbitro. Considero que el árbitro hace un trabajo espectacular y seguramente el domingo será igual”, dijo Efraín Juárez.

La queja principal de Efraín Juárez es la crítica que recibió por una felicitación al cuerpo arbitral, cuando a su equipo le señalaron cuatro penaltis en los Cuartos de Final ante América.

Efraín Juárez saliendo del Olímpico Universitario | MEXSPORT

Efraín Juárez soñó así la Ida ante Cruz Azul

Sobre el partido, Juárez aseguró que así visualizó el trámite, por lo que se queda tranquilo. Cabe recordar que Pumas cerrará en el Olímpico Universitario, por lo que el empate en el Estadio Ciudad de los Deportes no es un mal negocio.

“Espectacular. Todo lo que soñé, pensé junto con mi cuerpo técnico, todo el análisis que hicimos, cómo podíamos contrarrestarlos a ellos. Sabíamos que los primeros 15, 20 minutos, por la inercia de que ellos estaban en local, iban a venir con todo, pero después, pasando esas circunstancias, sabíamos que íbamos a manejar el partido. Una decisión que no es fácil, porque sacas a un tipo importante como Carrasquilla, pero hay que tener el carácter como entrenador. Él tiene que tener el carácter como jugador de entender la decisión y creo que hoy Santi Trigos lo hace espectacular”, finalizó Juárez.