¿Cómo le ha ido a Cruz Azul tras empatar una Final de Ida en Liga MX?

Cruz Azul buscará conquistar un nuevo campeonato luego de empatar la Final de Ida frente a Pumas, un escenario que ya ha vivido anteriormente y que le ha dejado recuerdos tanto positivos como amargos dentro de la Liga MX.

A lo largo de su historia, La Máquina disputó dos finales en las que el primer partido terminó empatado sin goles. El balance para los celestes es parejo, ya que consiguieron un título, pero también protagonizaron una dolorosa caída.

La final que ganó Cruz Azul tras empatar la Ida

Cruz Azul vs. Pumas | Temporada 1978/1979

El antecedente más positivo para los cementeros ocurrió en la temporada 1978/1979, justamente frente a Pumas. El encuentro de Ida terminó igualado 0-0, dejando todo abierto para la Vuelta.

Ya en el duelo definitivo, Cruz Azul mostró superioridad y se impuso por marcador de 2-0 en el Estadio Azteca para conquistar el campeonato, dejando sin respuesta a los universitarios y sumando un nuevo título a sus vitrinas.

Pumas y Cruz Azul, en la Ida de la Final de la temporada 1978-79. l MEXSPORT

La final que perdió Cruz Azul tras empatar la Ida

Cruz Azul vs. América | Apertura 2018

Uno de los golpes más dolorosos para la afición celeste llegó en el Apertura 2018 frente al acérrimo rival, América.

La Ida terminó empatada 0-0, aumentando la expectativa para el encuentro definitivo. Sin embargo, en la Vuelta disputada en el Estadio Azteca, América terminó imponiéndose por marcador de 2-0 para quedarse con el campeonato y frustrar el sueño cementero.

América levantó su último título en el 2018 ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué significa este antecedente para Cruz Azul?

La historia demuestra que empatar una Final de Ida no garantiza nada para Cruz Azul. Los cementeros ya saben lo que es coronarse tras igualar el primer partido, pero también conocen el sabor amargo de perder el título en la Vuelta.

La Máquina intentará inclinar la balanza a su favor y apoyarse en el antecedente positivo que tuvo precisamente contra Pumas, rival al que ya venció en una Final bajo circunstancias similares, pero ahora en el Olímpico Universitario.