¿Deadmau5 tocará GRATIS en la CDMX? Todo parece indicar que sí

Los fans mexicanos de la música electrónica ya empezaron a emocionarse… y no es para menos. Todo apunta a que Deadmau5 regresará a la Ciudad de México para ofrecer un show completamente gratuito como parte del famoso Festival Gumball 2026.

Sí, gratis. Sin boletos imposibles, sin preventas eternas y sin pelear con la tarjeta de crédito. La noticia comenzó a circular luego de que las redes oficiales del Rally Gumball 3000 confirmaran que el reconocido DJ canadiense será el encargado de encabezar el festival musical que acompañará la llegada del rally internacional a la capital mexicana.

Deadmau5 está anunciado para tocar el próximo 10 de junio en el Monumento a la Revolución / Especial

La fiesta promete convertirse en uno de los eventos más llamativos del verano en la CDMX, mezclando música electrónica, autos de lujo, celebridades internacionales y cientos de fans reunidos frente al Monumento a la Revolución.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Deadmau5 en CDMX?

De acuerdo con la información compartida por el propio Gumball 3000, el evento se realizará el próximo 10 de junio en el Monumento a la Revolución. Deadmau5 aparecerá como el acto principal de la celebración con la que concluirá el famoso rally internacional que este año recorrerá la ruta de Miami a la Ciudad de México.

“De Miami a la Ciudad de México, cruzamos la meta con una noche espectacular de música y más de 100 superdeportivos, ¡todo gratis para los fans! Próximamente anunciaremos más artistas…”, publicó la organización.

Joel Thomas Zimmerman traerá sus mejores beats para sus fans mexicanos / FB: @deadmau5

Hasta el momento no se han revelado horarios oficiales ni el resto del cartel, pero la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del EDM y de los festivales gratuitos en la capital.

Más que música: autos de lujo, celebridades y superdeportivos

El Festival Gumball no solamente es un evento musical. De hecho, el espectáculo combina entretenimiento, cultura automotriz y celebridades internacionales. Según los organizadores, más de 100 superautos llegarán a la Ciudad de México acompañados de influencers, empresarios, músicos, deportistas, gamers, YouTubers y figuras públicas provenientes de más de 40 países.

“Más de 100 autos espectaculares estarán presentes, conducidos por una lista internacional de celebridades, miembros de la realeza, influencers, estrellas del deporte, leyendas de la música, gamers, YouTubers y líderes empresariales”.

El Dj será parte del Festival Gumball 2026, que es la carrera de autos de deportivos / FB: @deadmau5

En ediciones anteriores, el rally reunió nombres importantes como Alan Walker, Afrojack, The Sidemen, Electtra Lamborghini y varios creadores de contenido internacionales. Ahora, la presencia de Deadmau5 elevó todavía más el interés por esta edición.

¿Quién es Deadmau5?

Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5, es considerado uno de los DJs y productores más importantes e influyentes de la música electrónica moderna.

Originario de Canadá, el artista se convirtió en una figura clave del EDM durante finales de los años 2000 y principios de los 2010 gracias a éxitos como: Ghosts ‘n’ Stuff

Strobe

Raise Your Weapon

The Veldt

I Remember

El artista se convirtió en una figura clave del EDM y está de gira por todo el mundo / FB: @deadmau5

Además de su música, Deadmau5 se volvió mundialmente famoso por su icónica máscara de ratón gigante, la cual se convirtió prácticamente en un símbolo de la cultura electrónica. El productor también es reconocido por sus espectáculos visuales, escenarios futuristas y sets llenos de mezclas técnicas complejas que lo han llevado a encabezar festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC.

CDMX se prepara para una enorme fiesta electrónica

La posibilidad de ver gratis a una figura de este nivel ya comenzó a provocar emoción en redes sociales, especialmente entre quienes llevan años esperando el regreso del canadiense a México. Además, el Monumento a la Revolución se perfila para convertirse en una auténtica fiesta masiva donde se mezclarán beats electrónicos, motores de lujo y miles de asistentes.