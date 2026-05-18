Messi y compañía en problemas; Afición se lanza en protesta contra el Inter Miami por malagradecidos

El Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, siguen cosechando victorias y su buen inicio de temporada en la MLS sigue acaparando reflectores; sin embargo, no todo es ‘color de rosa’ luego de un rompimiento con la afición tras su más reciente juego.

Y es que, los aficionados se han lanzado en protesta en su nueva casa durante el partido ante el Portland Timbers quedando en silencio, esto debido a un descontento con los jugadores que no han reconocido el aliento de su porra.

Los aficionados resaltan que en todos los juegos disputados en su nueva casa, el Nu Stadium, en ningún momento se han acercado para aplaudirles por estar al filo de la butaca como ocurría antes. Tras el juego solo Fray, Bright y St, Clair fueron a agradecer y Messi pidió que no fueran.

El nuevo estadio del Inter Miami l AP

¿Qué dijo Beterame?

Por su parte, Berterame resaltó su postura: “Obviamente es sorpresivo, sorprende, pero bueno también ellos tiene la razón, ellos también se merecen que nosotros los saludemos; pero, bueno lo importante creo que todos estemos unidos, todos estamos por el mismo lado”.

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame | AP

¿Cómo fue la victoria del Inter Miami?

El conjunto de Florida consiguió su primera victoria en el NU Stadium tras imponerse 2-0 al Portland Timbers, en un duelo donde Lionel Messi y Germán Berterame fueron las grandes figuras de la noche que los ha puesto en el segundo puesto de la Conferencia Este.

El astro argentino volvió a demostrar que la edad es solo un número. El campeón del mundo abrió el marcador al minuto 30 con una definición que levantó a todo el estadio y confirmó el gran momento futbolístico que atraviesa.

Berterame junto a Messi en el Inter Miami contra Portland Timbers | AP

Messi fue el eje ofensivo del Inter Miami durante todo el encuentro, manejando el ritmo del partido y dejando claro que sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta. El segundo golpe llegó al minuto 41 gracias a Germán Berterame, quien continúa peleando por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial.