Emilio Azcárraga manda mensaje tras título de América Femenil

El patrón apoya a las campeonas. Luego de años de buscar la tercera, las Águilas se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil y con esto, le dieron una alegría más a Emilio Azcárraga, dueño del Club América.



América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

PALABRAS DE AZCÁRRAGA PARA LAS CAMPEONAS

Tras el pitazo final, Azcárraga bajó a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para celebrar junto con todo el equipo femenil la tercera estrella en la historia de club y no dudó en expresar su felicidad por este logro llevaban ya varios torneos buscando.

"Muy bien, muy contento y muy agradecido de este equipo que luchó a muerte y hasta el final, muchas gracias"



Palabras de Emilio Azcárraga tras nuestro Camp3onato. pic.twitter.com/MACG6H5yEI — Club América (@ClubAmerica) May 18, 2026

Durante todo el encuentro, Emilio y su esposa, Sharon Fastlicht Kurian, fueron captados en el palco presidencial del Estadio Azulcrema alentando a las jugadoras de las Águilas quienes fueron las únicas de todas las ramas y todas las categorías en levantar un trofeo este semestre.

Emilio Azcárraga | MEXSPORT

AMÉRICA FEMENIL VA POR LA CONCA

Pese a los festejos en la cancha y vestidores, América Femenil aún tiene una tarea pendiente y es de vital importancia para poder firmar la mejor temporada en la historia del club, la Concachampions.



Las Águilas, recién coronadas en la Liga MX Femenil, ahora tendrán que cambiar el chip de inmediato pues este mismo miércoles enfrentarán al Ghotam FC en las Semifinales de la Concacaf W Champions Cup, en la búsqueda de su primer título internacional.