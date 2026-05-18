Cabo Verde presenta sus convocados para el Mundial 2026
La selección de Cabo Verde ha dado un paso definitivo hacia el capítulo más glorioso de su historia futbolística. La federación del país africano hizo oficial la nómina de futbolistas que representarán a la nación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que marcará el debut absoluto de los "Tiburones Azules" en la máxima cita del balompié mundial.
El seleccionador Pedro Brito, popularmente conocido como 'Bubista', optó por la continuidad y el respeto al proceso, manteniendo la columna vertebral que selló la histórica clasificación en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
La convocatoria combina la experiencia del bloque que logró la hazaña con la inclusión de talento con ascendencia caboverdiana formado en ligas extranjeras, una estrategia que ha potenciado notablemente el nivel competitivo del plantel.
Entre las principales figuras destaca el delantero Dailon Livramento. El atacante de 24 años, actualmente en el Casa Pia de la primera división de Portugal, llega como el principal referente ofensivo tras ser pieza clave en la ruta clasificatoria, donde firmó goles determinantes ante potencias como Camerún y el tanto que abrió el marcador frente a Esuatini en el partido definitivo.
Junto a él sobresalen nombres con rodaje internacional como Logan Costa del Villarreal español, Steven Moreira del Columbus Crew de la MLS y los experimentados atacantes Ryan Mendes y Garry Rodrigues.
Cabo Verde quedó encuadrado en el Grupo H, un sector de alta exigencia donde compartirá escenario con dos campeones del mundo y una potencia asiática. El calendario de los 'Tiburones Azules' en la Fase de Grupos se desarrollará de la siguiente manera:
España vs Cabo Verde | 15 de junio
Uruguay vs Cabo Verde | 21 de junio
Cabo Verde vs Arabia Saudita | 26 de junio
CONVOCATORIA DE CAVO VERDE PARA EL MUNDIAL
Jugador
Posición
Equipo
Josimar Dias
Portero
Chaves
Márcio da Rosa
Portero
Montana
Carlos Santos
Portero
San Diego
Steven Moreira
Defensa
Columbus Crew
Wagner Pina
Defensa
Trabzonspor
João Paulo Fernandes
Defensa
FCSB
Sidny Lopes Cabral
Defensa
Benfica
Logan Costa
Defensa
Villarreal
Roberto Lopes
Defensa
Shamrock Rovers
Kelvin Pires
Defensa
SJK Seinäjoki
Ianique Tavares
Defensa
Torreense
Edilson Borges
Defensa
Al-Bataeh CSC
Jamiro Monteiro
Centrocampista
Zwolle
Telmo Arcanjo
Centrocampista
Vitoria Guimarães
Yannick Semedo
Centrocampista
Farense
Laros Duarte
Centrocampista
Puskas AFC
Deroy Duarte
Centrocampista
Ludogorets
Kevin Pina
Centrocampista
Krasnodar
Ryan Mendes
Delantero
Igdir FK
Willy Semedo
Delantero
Omonia Nicosia
Garry Rodrigues
Delantero
Apollon Limassol
Jovane Cabral
Delantero
Estrela Amadora
Nuno da Costa
Delantero
Basaksehir FK
Dailon Livramento
Delantero
Casa Pia
Gilson Benchimol
Delantero
Akron Togliatti
Hélio Varela
Delantero
Maccabi Tel Aviv
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