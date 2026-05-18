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Futbol

Cabo Verde presenta sus convocados para el Mundial 2026

Cabo Verde clasifica de manera directa a la Copa del Mundo | FIFA
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:46 - 18 mayo 2026
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La selección africana debutará en los Mundiales el próximo 16 de junio ante España

La selección de Cabo Verde ha dado un paso definitivo hacia el capítulo más glorioso de su historia futbolística. La federación del país africano hizo oficial la nómina de futbolistas que representarán a la nación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que marcará el debut absoluto de los "Tiburones Azules" en la máxima cita del balompié mundial.

Dailon Livramento celebra gol con Cabo Verde | AP
Dailon Livramento celebra gol con Cabo Verde | AP

El seleccionador Pedro Brito, popularmente conocido como 'Bubista', optó por la continuidad y el respeto al proceso, manteniendo la columna vertebral que selló la histórica clasificación en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La convocatoria combina la experiencia del bloque que logró la hazaña con la inclusión de talento con ascendencia caboverdiana formado en ligas extranjeras, una estrategia que ha potenciado notablemente el nivel competitivo del plantel.

Entre las principales figuras destaca el delantero Dailon Livramento. El atacante de 24 años, actualmente en el Casa Pia de la primera división de Portugal, llega como el principal referente ofensivo tras ser pieza clave en la ruta clasificatoria, donde firmó goles determinantes ante potencias como Camerún y el tanto que abrió el marcador frente a Esuatini en el partido definitivo.

Junto a él sobresalen nombres con rodaje internacional como Logan Costa del Villarreal español, Steven Moreira del Columbus Crew de la MLS y los experimentados atacantes Ryan Mendes y Garry Rodrigues.

Cabo Verde ya calificó al Mundial del 2026 | FIFA

Cabo Verde quedó encuadrado en el Grupo H, un sector de alta exigencia donde compartirá escenario con dos campeones del mundo y una potencia asiática. El calendario de los 'Tiburones Azules' en la Fase de Grupos se desarrollará de la siguiente manera:

  • España vs Cabo Verde | 15 de junio

  • Uruguay vs Cabo Verde | 21 de junio

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita | 26 de junio

CONVOCATORIA DE CAVO VERDE PARA EL MUNDIAL

Jugador

Posición

Equipo

Josimar Dias

Portero

Chaves

Márcio da Rosa

Portero

Montana

Carlos Santos

Portero

San Diego

Steven Moreira

Defensa

Columbus Crew

Wagner Pina

Defensa

Trabzonspor

João Paulo Fernandes

Defensa

FCSB

Sidny Lopes Cabral

Defensa

Benfica

Logan Costa

Defensa

Villarreal

Roberto Lopes

Defensa

Shamrock Rovers

Kelvin Pires

Defensa

SJK Seinäjoki

Ianique Tavares

Defensa

Torreense

Edilson Borges

Defensa

Al-Bataeh CSC

Jamiro Monteiro

Centrocampista

Zwolle

Telmo Arcanjo

Centrocampista

Vitoria Guimarães

Yannick Semedo

Centrocampista

Farense

Laros Duarte

Centrocampista

Puskas AFC

Deroy Duarte

Centrocampista

Ludogorets

Kevin Pina

Centrocampista

Krasnodar

Ryan Mendes

Delantero

Igdir FK

Willy Semedo

Delantero

Omonia Nicosia

Garry Rodrigues

Delantero

Apollon Limassol

Jovane Cabral

Delantero

Estrela Amadora

Nuno da Costa

Delantero

Basaksehir FK

Dailon Livramento

Delantero

Casa Pia

Gilson Benchimol

Delantero

Akron Togliatti

Hélio Varela

Delantero

Maccabi Tel Aviv

Cabo Verde tiene una población de apenas 500 mil habitantes | FIFA
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