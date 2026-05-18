Cabo Verde presenta sus convocados para el Mundial 2026

La selección de Cabo Verde ha dado un paso definitivo hacia el capítulo más glorioso de su historia futbolística. La federación del país africano hizo oficial la nómina de futbolistas que representarán a la nación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen que marcará el debut absoluto de los "Tiburones Azules" en la máxima cita del balompié mundial.

Dailon Livramento celebra gol con Cabo Verde | AP

El seleccionador Pedro Brito, popularmente conocido como 'Bubista', optó por la continuidad y el respeto al proceso, manteniendo la columna vertebral que selló la histórica clasificación en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La convocatoria combina la experiencia del bloque que logró la hazaña con la inclusión de talento con ascendencia caboverdiana formado en ligas extranjeras, una estrategia que ha potenciado notablemente el nivel competitivo del plantel.

Entre las principales figuras destaca el delantero Dailon Livramento. El atacante de 24 años, actualmente en el Casa Pia de la primera división de Portugal, llega como el principal referente ofensivo tras ser pieza clave en la ruta clasificatoria, donde firmó goles determinantes ante potencias como Camerún y el tanto que abrió el marcador frente a Esuatini en el partido definitivo.

Junto a él sobresalen nombres con rodaje internacional como Logan Costa del Villarreal español, Steven Moreira del Columbus Crew de la MLS y los experimentados atacantes Ryan Mendes y Garry Rodrigues.

Cabo Verde ya calificó al Mundial del 2026 | FIFA

Cabo Verde quedó encuadrado en el Grupo H, un sector de alta exigencia donde compartirá escenario con dos campeones del mundo y una potencia asiática. El calendario de los 'Tiburones Azules' en la Fase de Grupos se desarrollará de la siguiente manera:

España vs Cabo Verde | 15 de junio

Uruguay vs Cabo Verde | 21 de junio

Cabo Verde vs Arabia Saudita | 26 de junio

CONVOCATORIA DE CAVO VERDE PARA EL MUNDIAL

Jugador Posición Equipo Josimar Dias Portero Chaves Márcio da Rosa Portero Montana Carlos Santos Portero San Diego Steven Moreira Defensa Columbus Crew Wagner Pina Defensa Trabzonspor João Paulo Fernandes Defensa FCSB Sidny Lopes Cabral Defensa Benfica Logan Costa Defensa Villarreal Roberto Lopes Defensa Shamrock Rovers Kelvin Pires Defensa SJK Seinäjoki Ianique Tavares Defensa Torreense Edilson Borges Defensa Al-Bataeh CSC Jamiro Monteiro Centrocampista Zwolle Telmo Arcanjo Centrocampista Vitoria Guimarães Yannick Semedo Centrocampista Farense Laros Duarte Centrocampista Puskas AFC Deroy Duarte Centrocampista Ludogorets Kevin Pina Centrocampista Krasnodar Ryan Mendes Delantero Igdir FK Willy Semedo Delantero Omonia Nicosia Garry Rodrigues Delantero Apollon Limassol Jovane Cabral Delantero Estrela Amadora Nuno da Costa Delantero Basaksehir FK Dailon Livramento Delantero Casa Pia Gilson Benchimol Delantero Akron Togliatti Hélio Varela Delantero Maccabi Tel Aviv