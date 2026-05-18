Federación Mexicana de Gimnasia destituye a entrenadora tras denuncias de violencia física y psicológica

Caos en el deporte mexicano. Luego de las denuncias realizadas por cuatro de los integrantes del primer equipo en contra de Blajaith Aguilar, entrenadora nacional de gimnasia rítmica en su modalidad de conjunto, por violencia física y psicológica, la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) ha sentenciado con su destitución

La Federación contó con el respaldo del Comité Olímpico Mexicano (COM) para realizar la destitución tras una reunión entre el presidente de la FMG, Gustavo Salzar, y la titular del COM, María José Alcalá, finalmente se hizo la destitución.

Blajaith Aguilar y atletas l X:conadeoficial

A partir de este 18 de mayo Aguilar Rojas yo no será parte de los entrenamientos a las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Car), por lo que ahora se trabaja en su reemplazo.

Mientras tanto. El equipo entrenará bajo la supervisión interina y continuarán su preparación para los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Panamericano que se encuentra en puerta para el seleccionado mexicano.

Atletas de gimnasia rítmica en el podio en San Salvador 2023 l X:conadeoficial

¿Qué sucedió?

El problema se inició tras las denuncias publicas de los gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar; dichos atletas realizaron una formalización de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra).

Gimnasia rítmica l X:conadeoficial

¿Qué se dijo Blajaith Aguilar tras su destitución ?

Blajaith Aguilar salió a honrar su legado tras la destitución y la denuncia; con un mensaje difundido en redes sociales la entrenadora pidió imparcialidad en el proceso y en el que también resalto sus treinta años en el deporte.

“Durante casi treinta años he dedicado mi vida al deporte... la gimnasia rítmica ha sido mi vocación y el proyecto al que he entregado absolutamente todo”. Asimismo añadió: “nada de esto fue casualidad. Fueron años de sacrificios personales, de jornadas de entrenamiento, de presión y de estrés constante”.