América rompe la maldición y se corona tras un asedio constante en Fases Finales

Hay proyectos que se desmoronan ante la primer falla, pero el América Femenil prefirió convertir la adversidad en un asedio permanente. Tras una racha de cinco finales quedándose en la orilla, la escuadra azulcrema rompió las cadenas de la frustración al vencer 3-0 en la vuelta a las Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes, coronándose campeonas de la Liga MX Femenil por tercera vez en su historia.

Más allá del contundente marcador en la Vuelta, el verdadero mérito de este título radica en la capacidad del club para resistir y mantenerse de pie. Llegar a ocho finales en el futbol femenil mexicano es una auténtica anomalía y perder cinco de ellas, habría quebrado la columna vertebral de cualquier institución, pero en Coapa la consigna fue no renunciar al protagonismo.

América Femenil, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Despedida a la "maldición"

El camino a la tercera corona es la historia de una incesante insistencia en la Liguilla. El América de Ángel Villacampa se acostumbró a vivir bajo la presión máxima de las fases definitivas. Esa misma experiencia, que muchas veces se tiñó de drama y subcampeonatos, terminó por convertirse en el colmillo necesario para firmar una remontada histórica ante las regiomontanas.

Por primera vez bajo la tutela del estratega español, las Águilas supieron venir de atrás en una serie por el título. Lejos de caer en el pánico por los fantasmas del pasado, el equipo reflejó en la cancha la madurez de un plantel que ha jugado tantos partidos de alta tensión que ya olvidó el miedo a perder.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Con el trofeo de vuelta en Coapa, el América no solo celebra un campeonato, sino la validación de un estilo de gestión. Terminar el torneo como superlíderes absolutas y redondearlo con una exhibición de carácter en la Final demuestra que el éxito actual no es obra de la casualidad, sino el desenlace natural de un equipo que se negó a bajarse de la cima.