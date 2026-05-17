Ángel Villacampa logra su segundo título con América Femenil; fue su séptima Final

América Femenil volvió a tocar la gloria. Las Águilas conquistaron su tercer título de Liga MX Femenil tras derrotar a Rayadas en la Gran Final del Clausura 2026, consolidándose nuevamente como uno de los equipos más importantes del futbol femenil mexicano.

El campeonato también representó un momento especial para Ángel Villacampa, quien consiguió su segundo título al frente del América Femenil.

Ángel Villacampa | MEXSPORT

Villacampa termina racha negativa

El estratega español logró terminar con una racha negativa de dos finales consecutivas perdidas y dejar atrás una etapa en la que acumulaba cinco subcampeonatos, una situación que había generado presión y múltiples críticas alrededor del proyecto azulcrema.

Además, esta final significó la séptima que disputa Villacampa desde su llegada al conjunto azulcrema, reflejando la regularidad que ha tenido el equipo bajo su dirección. Desde 2022, el técnico ha convertido al América en un constante protagonista de la Liga MX Femenil.

Ángel Villacampa | MEXSPORT

¿Cuáles son los números de Villacampa en América?

Durante su etapa con las Águilas, Villacampa ha dirigido más de 170 partidos, superando las 110 victorias y manteniendo al club en los primeros planos del futbol mexicano femenil.

Ahora, con un nuevo campeonato en sus vitrinas, América Femenil reafirma su dominio y deja atrás los fantasmas de las finales perdidas.