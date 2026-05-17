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Futbol

¡Se acabó la maldición! Ángel Villacampa y América Femenil logran su primera remontada en una Final

Ángel Villacampa | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:21 - 17 mayo 2026
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El DT español no sabía lo que era remontar un marcador en Finales de Liga MX

El Club América Femenil ha vuelto a tocar la gloria en la Liga MX Femenil. Las Águilas no solo sumaron un nuevo título a sus vitrinas, sino que lograron sacudirse un pesado fantasma que arrastraban de la mano de su director técnico, Ángel Villacampa.

A pesar de ser uno de los proyectos más sólidos y constantes del circuito femenil, el conjunto de Coapa cargaba con una cuenta pendiente muy dolorosa en las instancias definitivas.

Bajo el mando del estratega español, el equipo había disputado siete finales, sufriendo la derrota en seis de ellas. Sin embargo, la gran "maldición" de Villacampa no era solo perder el partido por el título, sino su absoluta incapacidad para revertir un marcador adverso tras el juego de Ida.

AMÉRICA NO REMONTABA EN FINALES

Antes de esta serie, cada vez que el América de Villacampa perdía el primer capítulo de una Final, el destino parecía sentenciado. En tres ocasiones previas se fueron al partido de Vuelta con desventaja y en ninguna de ellas lograron la hazaña.

El historial de esos duros golpes muestra la frustración que el técnico español logró dejar atrás este torneo:

APERTURA 2022

  • Ida: América 0-1 Tigres

  • Vuelta: Tigres 3-0 América

APERTURA 2023

  • Ida: América 0-3 Tigres

  • Vuelta: Tigres 0-0 América

CLAUSURA 2025

  • Ida: Pachuca 3-0 América

  • Vuelta: América 2-0 Pachuca

CLAUSURA 2026*

  • Ida: Rayadas 1-0 América

  • Vuelta: América 3-0 Rayadas

*Primera vez que remontan en una Final

América Femenil | IMAGO7

VILLACAMPA ROMPE LA MALDICIÓN

La historia de terror parecía repetirse en esta Final del Clausura 2026. En el primer episodio, las Rayadas de Monterrey se impusieron por la mínima diferencia (1-0), obligando a las azulcremas a remar contracorriente una vez más.

Pero las maldiciones están hechas para romperse. Con el apoyo de la afición que llenó el Estadio Ciudad de los Deportes, el América Femenil firmó un contundente 3-0 en la Vuelta, logrando por primera vez en la era Villacampa una remontada en estas instancias. Las Águilas son campeonas y el técnico español por fin respira aliviado tras romper su racha más negativa en el futbol mexicano.

Ángel Villacampa | MEXSPORT
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