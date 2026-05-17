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Beisbol

¡Lo bajan! Cachorros envía a Javier Assad a ligas menores para prepararlo como abridor

Javier Assad con los Cubs | AP
Associated Press (AP) 14:58 - 17 mayo 2026
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El mexicano comenzará una nueva etapa en el juego de pelota, ahora una categoría abajo

Los Cachorros de Chicago enviaron al derecho mexicano Javier Assad a Triple-A Iowa el domingo para alargar su carga de trabajo como abridor.

Javier Assad en MLB | AP

Chicago también subió al zurdo Ty Blach desde Triple-A Iowa y transfirió al derecho Hunter Harvey a la lista de lesionados de 60 días. Harvey está trabajando para regresar tras una inflamación en el tríceps derecho.

Con Matthew Boyd fuera por una lesión en la rodilla izquierda, los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, están cortos de profundidad en su rotación. El derecho Cade Horton se perderá el resto de la temporada por una cirugía en el codo, y Justin Steele tiene un calendario incierto después de sufrir un contratiempo en su recuperación de una lesión en el codo.

Javier Assad, jugador mexicano | AP

Ben Brown ha regresado con éxito a la rotación, pero lanzó apenas cuatro entradas en cada una de sus dos primeras aperturas.

Assad, de 28 años, tiene marca de 16-11 con efectividad de 3,63 en 57 aperturas en su carrera — todas con los Cachorros. Esta temporada con Chicago tiene 3-1 con efectividad de 5,88 en cinco apariciones como relevista y tres aperturas.

Si uno mira esto ahora mismo, el pitcheo abridor, dónde estamos, y Matt todavía estando a bastante tiempo de volver, queremos asegurarnos de que, si ocurre algo más, tengamos a alguien preparado”, comentó el mánager Craig Counsell antes del juego del domingo contra los Medias Blancas, el rival de la misma ciudad.

Estamos haciendo la transición de Ben a este rol, pero lo cortas que han sido sus salidas te afecta. Así que no queremos quedarnos atrapados en una situación en la que no tengamos a nadie más realmente estirado de alguna manera”.
Javier Assad en los Cachorros de Chicago | AP

Blach, de 35 años, firmó un contrato de ligas menores con Chicago en abril. Tiene marca de 23-33 con efectividad de 5,42 en 156 apariciones en las Grandes Ligas, incluidas 70 aperturas.

Los Cachorros también podrían recuperar a Caleb Thielbar tan pronto como el lunes. El relevista zurdo, que está en la lista de lesionados por una distensión en el isquiotibial izquierdo, lanzó una entrada sin permitir carreras en una aparición de rehabilitación con Clase A South Bend el sábado.

Todo salió bien ayer. Está sano”, manifestó Counsell. “Ahora es cuestión de ver cómo se recupera hoy para realmente determinar cuándo lo activamos”.
Javier Assad, jugador mexicano de los Chicago Cubs | AP
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