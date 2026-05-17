Las veces que Chivas 'fracasó' por quitarles a sus seleccionados

Nuevamente las Chivas han consumado un fracaso más en su historia, debido en gran parte a las bajas sensibles que ha tenido por la Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo, con su eliminación en Semifinales del Clausura 2026.

¿Cómo ha sido el historial?

Y es que, desde 2005 Chivas perdió la posibilidad de ganar la Copa Libertadores por los jugadores convocados a la Selección Mexicana para la Confederaciones; en 2006 perdió la posibilidad de ganar la Liga por los convocados al Tri para el Mundial 2006, algo similar en 2010 y en este 2026.

En la primera ocasión se derivó un conflicto con Jorge Vergara porque simultáneamente el cuadro rojiblanco peleaba en la fase final de la Copa Libertadores; Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Alberto Medina y Omar Bravo fueron con el Tri.

Oswaldo Sánchez durante un partido con Chivas en 2006 | IMAGO 7

Para Alemania 2006, se dio uno de los mayores números de futbolistas del Rebaño en asistir a la Copa del Mundo (6): Oswaldo Sánchez, 'Maza' Rodríguez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo.

Ramón Morales en el juego ante Argentina del 2006 | MEXSPORT

En Sudáfrica 2010, aunque el número bajó a cinco, siguieron siendo una buena cantidad, con Chivas aportando con Luis Michel, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina, y Javier Hernández, quien a la postre terminó yendo a Europa con el Manchester United.

Cabe mencionar, los siguientes dos Mundiales fueron terribles en cuanto a jugadores de Guadalajara en la Copa Mundial, pues tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, ni uno solo de los miembros del plantel rojiblanco acudieron al certamen; no fue hasta Qatar 2022 que regresaron con un par: Roberto Alvarado y Alexis Vega.

Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

En 2026 la misma historia

La base de jugadores del seleccionado mexicano a partir de este 2026 ha sido notario con elementos de Chivas desde sus primeros partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, en la que favoreció no ser Fecha FIFA, dejando buenas sensaciones.