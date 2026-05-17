Las veces que Chivas 'fracasó' por quitarles a sus seleccionados
Nuevamente las Chivas han consumado un fracaso más en su historia, debido en gran parte a las bajas sensibles que ha tenido por la Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo, con su eliminación en Semifinales del Clausura 2026.
¿Cómo ha sido el historial?
Y es que, desde 2005 Chivas perdió la posibilidad de ganar la Copa Libertadores por los jugadores convocados a la Selección Mexicana para la Confederaciones; en 2006 perdió la posibilidad de ganar la Liga por los convocados al Tri para el Mundial 2006, algo similar en 2010 y en este 2026.
En la primera ocasión se derivó un conflicto con Jorge Vergara porque simultáneamente el cuadro rojiblanco peleaba en la fase final de la Copa Libertadores; Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Alberto Medina y Omar Bravo fueron con el Tri.
Para Alemania 2006, se dio uno de los mayores números de futbolistas del Rebaño en asistir a la Copa del Mundo (6): Oswaldo Sánchez, 'Maza' Rodríguez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo.
En Sudáfrica 2010, aunque el número bajó a cinco, siguieron siendo una buena cantidad, con Chivas aportando con Luis Michel, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina, y Javier Hernández, quien a la postre terminó yendo a Europa con el Manchester United.
Cabe mencionar, los siguientes dos Mundiales fueron terribles en cuanto a jugadores de Guadalajara en la Copa Mundial, pues tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, ni uno solo de los miembros del plantel rojiblanco acudieron al certamen; no fue hasta Qatar 2022 que regresaron con un par: Roberto Alvarado y Alexis Vega.
En 2026 la misma historia
La base de jugadores del seleccionado mexicano a partir de este 2026 ha sido notario con elementos de Chivas desde sus primeros partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, en la que favoreció no ser Fecha FIFA, dejando buenas sensaciones.
En la concentración rumbo al Mundial 2026 destacan 5 jugadores de las Chivas; Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González. Cabe mencionar que, de las convocatorias anteriores, Richard Ledezma y Bryan ‘Cotorro’ González han sido excluidos, pero fueron relevantes durante amistoso a comienzos de año.
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