Diablos Rojos aplastan a Tigres y vuelven al triunfo

Los Diablos Rojos del México firmaron una noche redonda en el Estadio Alfredo Harp Helú al imponerse 14-5 a los Tigres de Quintana Roo en el arranque de la serie, en un duelo que estuvo marcado por el poder ofensivo escarlata. Con 16 imparables y rallies contundentes, la novena capitalina dejó atrás una racha negativa y volvió a celebrar frente a su afición.

Robinson Canó en la victoria del México | x:@DiablosRojosMX

¿Cómo fue la victoria de Diablos?

El México tomó ventaja desde el primer inning con un ataque de tres carreras que marcó el tono del encuentro. Esa inercia no se detuvo y en la tercera entrada armaron un rally de seis anotaciones que prácticamente sentenció el rumbo del juego, colocando un contundente 9-1 en la pizarra.

La ofensiva fue liderada por Robinson Canó, quien tuvo una actuación estelar al conectar su quinto cuadrangular de la temporada y producir cuatro carreras. Su desempeño fue clave dentro de un lineup que funcionó de manera colectiva, con ocho de los nueve titulares conectando al menos un hit y anotando carrera.

Duelo entre Diablos Rojos yTigres | x:@DiablosRojosMX

Además del poder, la paciencia en el plato también fue factor determinante. Los Diablos negociaron 12 bases por bolas, generando tráfico constante en las bases y presionando al pitcheo rival durante todo el encuentro.

El respaldo ofensivo permitió que el abridor James Kaprielian trabajara con tranquilidad desde la lomita. El derecho firmó una sólida salida de seis entradas en las que permitió apenas tres hits y una carrera, además de otorgar una base por bolas y recetar seis ponches, encaminándose a su segunda victoria de la campaña.

Kaprielian mostró dominio y control, manejando los tiempos del juego y limitando cualquier intento de reacción por parte de los Tigres. Su actuación dejó su efectividad en 2.88, consolidándose como una pieza confiable en la rotación escarlata.

Victoria de Diablos Rojos | x:@DiablosRojosMX

Canó lidera una ofensiva explosiva en el Harp Helú

Tras la salida del abridor, el bullpen tuvo actividad en las últimas tres entradas. Víctor González enfrentó complicaciones al permitir cuatro carreras, pero Jimmy Yacabonis y Gerardo Reyes cerraron el encuentro sin daño, asegurando la ventaja para los locales.

Aunque Tigres intentó reaccionar con un rally de cuatro carreras en la séptima entrada, los Diablos respondieron de inmediato con otro ataque en la octava, demostrando que la ofensiva se mantuvo encendida hasta el último out.