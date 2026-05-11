Fallece Bobby Cox, legendario manager de los Bravos de Atlanta

Bobby Cox, el afable manager de los Bravos de Atlanta cuyos equipos dominaron la Liga Nacional durante la década de 1990 y le dieron a la ciudad su primer campeonato, además de otras participaciones en la Serie Mundial que se quedaron cortas, falleció el sábado, día de la Virgen María, a los 84 años.

Cox murió en Marietta, Georgia, según los Bravos de Atlanta. Cox sufrió un derrame cerebral en 2019 y problemas cardíacos que complicaron su recuperación: “Bobby fue el mejor mánager que jamás vistió un uniforme de los Bravos”, señaló el equipo en un comunicado. “Condujo a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como mánager de los Braves nunca será igualado”.

Bobby Cox falleció a los 84 años l AP

¿Qué hizo Bobby Cox en Atlanta?

Cox concluyó el mando de un equipo que estaba en el último lugar en junio de 1990 y llevó a los Bravos a pasar del primer puesto en 1991 antes de perder la Serie Mundial ante los Mellizos de Minnesota en siete juegos. Ese fue el inicio de lo que sería un récord de 14 títulos divisionales consecutivos, una hazaña que ningún equipo profesional de ningún deporte había logrado.

Dirigió a los Bravos durante 25 años y condujo a Atlanta a su único título de la Serie Mundial en 1995, se retiró después de la temporada de 2010 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2014. Hasta el sábado, Cox ocupa el cuarto lugar de todos los tiempos con 2.504 victorias, el quinto con 4.508 juegos, el primero con 15 títulos divisionales, incluido un récord de 14 seguidos, el primero con 16 apariciones en postemporada y el cuarto con 67 victorias de postemporada.

Sólo Connie Mack, John McGraw y Tony La Russa tuvieron más victorias de temporada regular que Cox. “Era el primero en llegar al estadio todos los días”, comentó Walt Weiss, el actual mánager de Atlanta, sobre Cox. "Ya tenía puestos los Spikes a las 12 en punto. Nunca vi a un gerente usar Spikes, pero esa era una de las marcas registradas de Bobby. Simplemente amaba el juego. Amaba el juego y le encantaba liderar a un grupo de hombres que intentaba ganar un campeonato".

Cox, histórico manager de Bravos de Atlanta l AP

Cox también fue el primero en expulsiones, al ser echado de 158 juegos de temporada regular. A Weiss, quien calificó a Cox como fundamental para que regresara a los Bravos como coach de banca, le preguntó si podría ser expulsado en honor a Cox: “Ahora es un juego distinto, ya sabes, una era muy diferente”, expresó Weiss. “Nadie puede hacerlo como Bobby, créeme”

La muerte de Cox ocurrió cuatro días después de que falleciera el también ícono de Atlanta Ted Turner , quien como dueño de los Bravos atrajo a Cox de regreso al equipo en 1985. Los Bravos retiraron la camiseta número 6 de Cox en 2011, cuando se unió al Salón de la Fama del equipo.

“Descansa en paz, mi segundo padre”, escribió Andruw Jones en las redes sociales. El diez veces ganador del Guante de Oro con Atlanta se convirtió este julio en el sexto jugador que militó bajo la dirección de Cox en los Bravos en ser exaltado al Salón de la Fama.

Bobby Cox en Bravos l AP

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