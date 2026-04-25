‘El nivel está ahí’: Alek Thomas sobre el beisbol en México

En el preámbulo del Mexico City Game 2026 entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres, el jardinero derecho de las Serpientes, el mexicano Alek Thomas, habló sobre el nivel que hay dentro de la Liga Mexicana de Beisbol y de los peloteros nacionales, reconociendo la calidad de cada uno.

Alek Thomas| AP

¿Qué dijo Alek Thomas?

El mexicano, que representó dos veces a México en el Clásico Mundial de Béisbol, mencionó cómo es su percepción sobre el nivel en el país azteca, destacando la inteligencia, el talento y la sabiduría.

"El nivel, talento y sabiduría están ahí constantemente, tengo mucho respeto por los jugadores y la afición mexicana", declaró Alek en conferencia de prensa.

Jugadores mexicanos felicitan a Alek Thomas tras su jonrón ante Brasil | AP

El jardinero recordó las sensaciones de la afición mexicana durante el Clásico Mundial, recalcando el cariño de esta, mismo que ha sentido desde que llegó a México.

"Mucha gente me ha reconocido en la calle, hubo un evento donde había muchas personas que se acercaron a mí y me saludaron, la afición mexicana apoya bastante", señaló.

Alek Thomas (derecha) celebra cuadrangular con su compañero Pavin Smithj | AP

Alek Thomas en ascenso durante 2026

Desde el arranque de los Entrenamientos de Primavera, el jardinero ha mostrado una velocidad importante, proyectando una defensa sólida en los jardines. Además, su desempeño ofensivo ha comenzado a tomar forma, convirtiéndose en una pieza a seguir dentro del roster de Arizona para esta campaña.