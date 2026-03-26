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Beisbol

Jarren Durán y la importancia de la salud mental: “Soy persona, el béisbol no me define”

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 17:29 - 26 marzo 2026
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El mexicano pasó por una dura depresión por no sentirse a la altura de sus propias expectativas

El pelotero mexicano, Jarren Durán cuenta con una historia de superación inspiradora, luego de pasar por un momento oscuro en su vida, en el que incluso intentó suicidarse. Para él, la salud mental es una de las prioridades en su carrera, y algo que considera que todos los atletas deben atender.

¿Qué dijo Jarren Durán sobre sus problemas de salud mental?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Durán abarcó temas de su proceso, pues el no sentirse a la altura de sus propias expectativas le provocó una dura depresión. Ahora, el mexicano toma las cosas de manera diferente, lo cual califica como una de las bases de su transformación.

"Diría que simplemente trato de divertirme. Cuando llegué a MLB sentí mucha presión para hacer las cosas bien, y sabemos lo difícil que es. Lo más importante para mí ha sido volver a jugar como un niño y disfrutar el béisbol. Amar el juego y divertirme ha sido lo más importante”, expresó Durán para RÉCORD.
Jarren Durán, besibolista mexicano de Red Sox | AP

Con 29 años de edad, Durán reflexiona que el béisbol se trata de un juego de niños, un pensamiento que lo ha ayudado a quitarse la presión de encima y disfrutar de su trabajo.

"Sí, creo que es clave para quitarse la presión y recordar que al final jugamos un juego de niños. Muchos en el Clásico Mundial traen esa energía a MLB y eso hace más divertido el juego. Recordar que nos pagan por jugar y ponerlo en perspectiva ayuda mucho a disfrutar”, añadió el mexicano.

Sobre los desafíos fuera del campo, Jarren Durán considera que esos pasajes lo han convertido en una persona más abierta con su entorno, además de hacerle recordar que un mal partido de béisbol no lo define como persona.

Jarren Duran después de volarse la barda | AP

"Mis retos fuera del campo han sido muy duros, pero me han cambiado porque me han abierto a hablar más con compañeros, amigos y familia. Me han hecho entender que no solo soy un beisbolista, también soy persona; el béisbol no me define. Si tengo un mal juego, no se acaba el mundo”, afirmó Durán.

Mensaje de Durán sobre la salud mental

Por último, el beisbolista de los Red Sox lanzó un contundente y poderoso mensaje sobre la importancia de la salud mental. Durán prioriza el amor propio para darse cuenta de que los problemas no son grandes.

Jarren Durán y su home run con la Selección Mexicana de Béisbol | MexSport

"Para mí, la salud mental es muy importante porque a veces olvidamos que la vida no es tan seria como la pensamos. Es necesario darnos cuenta de que la vida es demasiado corta como para ser tan duros con nosotros mismos. Tenemos que amarnos lo más posible, porque nunca sabemos cuándo puede terminar la vida. Aprendí, pasando por mis propias dificultades, que muchas veces las cosas no son tan graves como pensamos. Siempre las hacemos más grandes en nuestra mente, pero si puedes dar un paso atrás, respirar y analizar la situación, puedes superarlo”, finalizó Durán.

Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
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