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Beisbol

MLB 2026 en México: dónde ver en vivo la temporada de Grandes Ligas

Oracle Park en el Open Day de la MLB I AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:30 - 26 marzo 2026
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El deporte de la bola caliente está de regreso. ¿Dónde se podrá disfrutar?

La temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) ya está en marcha y los aficionados en México tienen más opciones que nunca para seguir toda la acción en vivo.

A través de redes sociales, MLB México encendió a los fanáticos, destacando la cercanía de los canales donde se podrá disfrutar la emoción de las Grandes Ligas, no solo por los juegos internacionales, sino por la amplia cobertura televisiva y digital disponible este año.

La temporada empezó con una aplastante victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Giants de San Francisco a través de Netflix, algo que muchos aficionados agradecieron, ya que pudieron presenciar toda la acción del Opening Day sin ningún problema.

¿Dónde ver la MLB 2026 en México EN VIVO?

La temporada 2026 de las Grandes Ligas podrá seguirse en México mediante diferentes plataformas, tanto en televisión abierta como en streaming.

  • ESPN/DISNEY: Seis juegos por semana a través de ESPN/Disney+. Además, seis juegos diferentes a través de Disney+.

  • FOX/FOX ONE/TUBI: Cinco juegos semanales. Martes, jueves, viernes y dos juegos el sábado.

  • Canal 9/VIX: Un juego los domingos a través de Canal 9/Vix. Un juego los jueves a través de Vix. 

También se espera que haya transmisiones especiales en plataformas globales, como lo fue el caso de Netflix, que han ganado terreno en el deporte, ampliando aún más la oferta para los aficionados.

Postseason MLB I AP

MLB México: El béisbol sigue creciendo en el país

El impulso de la MLB en México no se limita a las transmisiones. La liga continuará fortaleciendo su presencia con eventos en territorio nacional, como lo será el caso cuando Los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks vengan a México para disputar la MLB World Tour: Mexico City Series 2026.

Uno de los más esperados es la Mexico City Series, que se disputará en la Ciudad de México y reunirá a equipos de Grandes Ligas en un ambiente único para los fans, ya que se volverá a ver la presencia como jugadores del nivel de Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Nick Castellanos y muchos más.

Jugadores de los Padres de San Diego en festejo | AP
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