¡Un récord más! Los Dodgers registran las entradas más caras de la historia

Los bicampeones de las Grandes Ligas de Béisbol, Los Ángeles Dodgers, no solo son el equipo mejor armado de toda la liga. Ahora registran un incremento en los precios de las entradas, cantidades que alcanzan cifras récord a menos de 24 horas del primer partido de temporada, con un coste promedio de 392 dólares por asiento en el mercado de reventa.

No solo dominan el diamante

La franquicia dirigida por Dave Roberts es la más poderosa de toda la MLB, encabezada por el mejor jugador de la Liga, siendo Shohei Ohtani, además de contar con figuras como Freddie Freeman, Mookie Betts, Yoshinobu Yamamoto, Teoscar Hernández, etc. Un roster lleno de jugadores All-Star.

Shohei Ohtani firmó una actuación histórica con los Dodgers | AP

Ahora, dominan en ser el equipo que más dinero ingresa por sus entradas al Dodger Stadium; tales cifras se disparan un 55 % el coste de un boleto medio en comparación con la temporada anterior, situando el acceso más económico en 196 dólares, superando los 119 para el duelo entre Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York, el segundo estreno más caro de la temporada, según los datos de The New York Post.

La franquicia más cara

Tal dominio deportivo coloca a la franquicia angelina como el estreno más caro de la historia de la MLB, motivada gracias en parte por la inversión masiva que se le inyectó en la plantilla.

Shohei Ohtani lleva a los Dodgers a la Serie Mundial con una actuación histórica | AP

El equipo actualmente tiene acceso al presupuesto más elevado de las Grandes Ligas con una nómina fiscal que ronda alrededor de los 396 millones de dólares, según datos de Spotrac.

Parte del furor que despierta el regreso a las pistas de los Dodgers viene motivado por su conquista del año pasado ante los Blue Jays, donde consiguieron el bicampeonato de las Grandes Ligas.