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Beisbol

Susto en la MLB: Lanzador de los Phillies se desploma por un paro cardíaco

Daniel Robert con los Phillies | Foto sacada de Mirror US Sports
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:04 - 22 marzo 2026
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El deporte de la Bola Caliente pasa por momentos de incertidumbre

Momentos de alta tensión se vivieron en los entrenamientos de primavera de la MLB 2026, cuando el lanzador relevista Daniel Robert se desplomó inesperadamente durante una sesión de bullpen con los Philadelphia Phillies. Aunque el incidente encendió las alarmas, el jugador se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

¿Qué le sucedió a Daniel Robert?

El mundo del béisbol quedó conmocionado por los hechos ocurridos en Clearwater, Florida, sede de la pretemporada de los Philadelphia Phillies para la campaña 2026 de las Grandes Ligas.

Robert, en su primera sesión de bullpen del año, sufrió un colapso debido a un evento cardíaco. El cuerpo médico del equipo actuó de inmediato, estabilizando al lanzador antes de trasladarlo a un hospital cercano. Horas más tarde, la franquicia confirmó que el relevista estaba consciente y estable, una noticia que trajo alivio a compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

El historial médico de Daniel Robert

Este no es un episodio aislado en la carrera de Robert. En 2025, el lanzador ya había sufrido un evento cardiovascular similar que obligó a los médicos a implantarle un desfibrilador automático, un dispositivo que resultó clave en esta reciente emergencia.

Según los informes médicos, el desfibrilador se activó correctamente durante el colapso, ayudando a restaurar su ritmo cardíaco. Ahora, los especialistas analizarán los datos del aparato para comprender mejor la causa del incidente. El propio jugador había explicado anteriormente que su condición no es un infarto tradicional, sino un "evento cardiovascular desconocido", lo que añade incertidumbre sobre su futuro deportivo.

La carrera del relevista

A sus 31 años, Daniel Robert es considerado un relevista fiable. Debutó en las Grandes Ligas en 2024 con los Texas Rangers, antes de unirse a los Phillies en 2025. Durante la temporada pasada, participó en 15 juegos con Filadelfia, registrando una efectividad de 4.15. Su experiencia y su potente brazo derecho lo han convertido en una pieza valiosa.

Para 2026, buscaba consolidarse nuevamente tras firmar un contrato de ligas menores y recibir una invitación a los entrenamientos de primavera fuera del roster oficial.

Bryce Harper durante un partido de los Phillies

Reacciones de la comunidad del béisbol

El incidente generó una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales. Aficionados, jugadores y personalidades del béisbol han expresado su solidaridad con Robert, destacando su fortaleza y resiliencia.

Por su parte, los Phillies han reiterado que la prioridad absoluta es la salud del jugador. La organización demostró contar con protocolos médicos eficientes, que fueron decisivos para atender la emergencia a tiempo.

Jugadores de los Phillies en una práctica | AP
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