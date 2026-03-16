MLB is Netflix: La nueva temporada de las Grandes Ligas tendrá su primera transmisión en la plataforma de streaming

Después de una Serie Mundial en 2025 de auténtica locura entre los Dodgers y los Blue Jays, la afición se encontraba con ganas de ver de regreso al Deporte Rey, lo cual sucederá bastante pronto ya que la temporada está por comenzar.

Sin embargo, este nuevo comienzo será diferente, pues esta será la primera vez en la que el primero partido de la campaña sea transmitido solo por una plataforma de streaming, pues ha quedado únicamente en las manos de Netflix.

Ohtani con los Dodgers I AP

¿Cuál será el primer duelo de la temporada?

Este próximo miércoles 25 de marzo, Netflix albergará el primer partido que vaya por la plataforma por primera vez en la historia cuando se enfrenten los New York Yankees ante los San Francisco Giants en las inmediaciones del Oracle Park de San Francisco.

Además del partido, el cual iniciará a las 6:05 PM (tiempo del centro de México), se ha anunciado que habrá un programa especial para la previa de este enfrentamiento, el cual durará toda la hora previa del compromiso entre las dos novenas que abrirán la temporada.

LESS THAN TEN DAYS OUT FROM OPENING NIGHT. THE FIRST-EVER @MLB GAME ON NETFLIX ⚾️



New York Yankees vs. San Francisco Giants on MLB #OpeningNight. LIVE on Netflix — March 25 at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/qGcW6couLp — Netflix Sports (@netflixsports) March 16, 2026

Con esto, la MLB se suma a la amplia lista de deportes que son o han sido parte de las transmisiones de una de las plataformas de streaming más poderosas del mundo junto a WWE, empresa que actualmente tiene sus shows de los lunes y PLE proyectados en esta pantalla, NFL, que ha tenido dos años consecutivos los partidos navideños con narraciones y transmisiones propias.

¿Netflix tendrá más partidos de la temporada?

La respuesta corta es sí; sin embargo, no tendrá muchos, tal y como ha sucedido con otros deportes que ya tienen el streaming de sus partidos programados con otros canales para el resto de las temporadas.

En cuanto a Netflix, además del Opening Day, contará también con el Home Run Derby el próximo 13 de julio de 2026, para posteriormente completar la agenda con el duelo entre Minnesota Twins y Philadelphia Phillies el 13 de agosto en Dyersville, Iowa.

Víctor González con los Yankees I AP