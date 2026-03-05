Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México cae ante los Dodgers en su último partido de preparación

Equipo mexicano de beisbol I X:@MLB_Mexico
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:44 - 04 marzo 2026
La novena mexicana no pudo ante el Bicampeón de la MLB y cerró su entrenamiento previo al Clásico Mundial

La Selección Mexicana de Beisbol cerró su etapa de preparación con una dolorosa derrota frente a los Los Angeles Dodgers, quienes se impusieron 7-5 en un duelo amistoso celebrado en el Camelback Ranch. El encuentro representó la última prueba para la novena tricolor antes de encarar el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El equipo comandado por Benjamín Gil llegó con ilusión y determinación para medirse al bicampeón de la Major League Baseball, pero a lo largo de las nueve entradas tuvo que remar contracorriente ante una ofensiva que no perdonó en los momentos clave.

Amistoso de México vs Dodgers I X:@MexicoBeis

México compite, pero no le alcanza ante el campeón

Pese al resultado adverso, la novena mexicana mostró carácter en el diamante. Durante varios lapsos del encuentro logró neutralizar el poderío ofensivo angelino e incluso consiguió darle la vuelta al marcador, encendiendo las alarmas en el dugout local y demostrando que el representativo nacional tiene argumentos para competir al más alto nivel.

Hasta la octava entrada, el encuentro se mantenía empatado a cuatro carreras, reflejo de una batalla intensa y equilibrada. México respondió con bateo oportuno y momentos sólidos desde la lomita, dejando sensaciones positivas de cara al arranque del torneo internacional.

Jarren Duran con México I X:@MexicoBeis

¿Qué falló en el cierre del partido?

La diferencia llegó en los instantes finales. Cuando el duelo parecía encaminarse a un desenlace cerrado, los Dodgers aprovecharon descuidos defensivos y mostraron contundencia con el madero. Tres carreras consecutivas terminaron por inclinar la balanza y apagar la reacción mexicana.

Las anotaciones definitivas llegaron gracias a Austin Gauthier, Elijah Hailine y Joe Vetrano, quienes capitalizaron las oportunidades en la parte alta del cierre. México ya no tuvo capacidad de respuesta y terminó cargando con la derrota en su último ensayo formal.

Más allá del revés, el combinado tricolor deja lecturas importantes. El equipo mostró personalidad frente a una de las organizaciones más poderosas del beisbol actual, pero también evidenció áreas de oportunidad en el relevo y la concentración en momentos decisivos.

Con esta derrota, México concluye su preparación y ahora enfoca toda su atención en el debut dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026. La meta es clara: llegar afinados, corregir errores y demostrar que el tropiezo ante los Dodgers fue solo una prueba exigente antes de buscar la gloria internacional.

Novena de México previo al duelo contra los Dodgers I X:@MexicoBeis

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

