Neymar bromea sobre un mural con su rostro en un bar de Santos

Neymar reaccionó con humor tras descubrir un retrato suyo en la pared de un bar en Santos, su ciudad natal. A través de una historia, el brasileño compartió una curiosa imagen suya.

Neymar se alista para disputar un nuevo partido con el Santos de Brasil, tras una jornada de ensueño en donde marcó dos goles para comandar la victoria de su equipo frente a Vasco de Gama

Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP

La curiosa Imagen de Neymar

A través de una publicación en redes sociales, el jugador compartió una foto del mural y bromeó diciendo que se veía un poco diferente 'cuestionando' la habilidad del artista.

La obra de arte, que muestra el rostro del futbolista, se encuentra en el "Bar do Santista 2", ubicado en el centro de la ciudad. Anteriormente, la pared del establecimiento solo exhibía el escudo del club. La imagen de Neymar fue añadida tras su regreso al equipo.

Curiosamente, el mural está situado en una ruta que el futbolista frecuenta. Cuando viaja en helicóptero, Neymar suele utilizar el helipuerto de un edificio comercial cercano para aterrizar en Santos, pasando justo por delante de la obra al salir del centro.

Neymar compartió una pintura de su cara | CAPTURA

Santos se une a la burla

Cabe destacar que, Neymar no fue el único en burlarse de la imagen en el mural, sino que su equipo también decidió hacerlo. A través de una publicación en redes el equipo compartió tres imágenes del futbolista pero su rostro fue reemplazado con la pintura. "Listo Neymar Jr. ¡Ahora se ve igual!", comentó el equipo

Neymar sueña con el Mundial

En el ámbito deportivo, el delantero busca no solo ayudar al Santos en sus objetivos, sino también captar la atención de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, con la mira puesta en asegurar un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP