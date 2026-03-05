Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Neymar bromea sobre un mural con su rostro en un bar de Santos

Neymar logra un triunfo legal clave | X:TeamNey10
Rafael Trujillo 20:16 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista brasileño compartió una curiosa imagen suya en una pared

Neymar reaccionó con humor tras descubrir un retrato suyo en la pared de un bar en Santos, su ciudad natal. A través de una historia, el brasileño compartió una curiosa imagen suya.

Neymar se alista para disputar un nuevo partido con el Santos de Brasil, tras una jornada de ensueño en donde marcó dos goles para comandar la victoria de su equipo frente a Vasco de Gama

Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP
Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP

La curiosa Imagen de Neymar

A través de una publicación en redes sociales, el jugador compartió una foto del mural y bromeó diciendo que se veía un poco diferente 'cuestionando' la habilidad del artista.

La obra de arte, que muestra el rostro del futbolista, se encuentra en el "Bar do Santista 2", ubicado en el centro de la ciudad. Anteriormente, la pared del establecimiento solo exhibía el escudo del club. La imagen de Neymar fue añadida tras su regreso al equipo.

Curiosamente, el mural está situado en una ruta que el futbolista frecuenta. Cuando viaja en helicóptero, Neymar suele utilizar el helipuerto de un edificio comercial cercano para aterrizar en Santos, pasando justo por delante de la obra al salir del centro.

Neymar compartió una pintura de su cara | CAPTURA

Santos se une a la burla

Cabe destacar que, Neymar no fue el único en burlarse de la imagen en el mural, sino que su equipo también decidió hacerlo. A través de una publicación en redes el equipo compartió tres imágenes del futbolista pero su rostro fue reemplazado con la pintura. "Listo Neymar Jr. ¡Ahora se ve igual!", comentó el equipo

Neymar sueña con el Mundial

En el ámbito deportivo, el delantero busca no solo ayudar al Santos en sus objetivos, sino también captar la atención de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, con la mira puesta en asegurar un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

Tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda en diciembre del año pasado, Neymar ha disputado tres partidos y ha marcado dos goles, demostrando un buen inicio en su proceso de recuperación.

Últimos videos
Lo Último
21:24 Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
21:05 ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
20:56 VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
20:46 Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
20:22 Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
20:16 ¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
20:16 Neymar bromea sobre un mural con su rostro en un bar de Santos
19:44 México cae ante los Dodgers en su último partido de preparación
19:32 Tren Ligero tendrá cambios en su servicio por obras de rehabilitación: checa horarios y días
19:25 Ángel Malagón genera polémica al celebrar su cumpleaños 29
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Futbol
04/03/2026
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Futbol
04/03/2026
¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Contra
04/03/2026
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Empelotados
04/03/2026
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
Contra
04/03/2026
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
Empelotados
04/03/2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor