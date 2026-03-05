KerreKe llega a México con orgullo latino tras ganar el Latin Grammy con ‘Joropango’

La música latina continúa expandiendo sus fronteras y KerreKe es una de las agrupaciones que ha logrado llevar el folclor a nuevos escenarios. La banda nacida en Miami, ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum Folclórico, llega a México para presentar su propuesta musical que mezcla tradición, identidad y sonidos contemporáneos.

Con un estilo que fusiona el son jarocho de Veracruz, el joropo venezolano y ritmos colombianos, la agrupación ha construido un sonido único que conecta distintas raíces culturales del continente. Su más reciente producción, “Joropango”, fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación y ahora será el eje central de su presentación en México.

En entrevista exclusiva con CONTRA, los integrantes de KerreKe hablaron sobre su trayectoria, el significado de su premio y el orgullo de representar la identidad latina en los escenarios internacionales.

KerreKe se estará presentando este jueves en el Foro El Tejedor / Especial

Su primera presentación en México

La banda se presentará en el Foro El Tejedor, un concierto que marca su debut en territorio mexicano y que llega después de más de una década de trabajo musical.

“Es la primera vez que nos presentamos en vivo acá en México, pero estamos súper emocionados. Traemos el disco nuevo que sacamos el año pasado ‘Joropango’’. Adicionalmente, vamos a tocar algunas canciones de nuestro repertorio anterior. Entonces, súper preparados, con un poco de nervios, pero de los buenos, porque quiere decir que estamos muy, muy, muy bien”.

KerreKe celebra diez años de trayectoria y tres álbumes publicados, siendo el tercero el que los llevó a obtener el reconocimiento internacional.

“Así es como llevamos diez años juntos y tenemos tres álbumes. El tercero, que fue el ganador a Latin Grammy como mejor álbum folclórico, que incluye los tres folclores de los tres países”.

Kerreke es una agrupación llena de folclor latino con sus integrantes de México, Colombia y Venezuela / FB: @KerreKeMusic

Un sonido que une tradiciones latinoamericanas

La esencia musical del grupo surge de la mezcla natural entre distintos estilos tradicionales que comparten una misma raíz rítmica.

“Así es, mira, lo que pasa es que todo esto viene del fandango. El fandango, cuando los españoles llegan a América, cada país lo interpretó de manera diferente, y así es como uno le metió acordeón, el otro le metió violín, el otro el arpa, y así es como fue evolucionando en cada una de nuestras regiones”.

Esa diversidad se convirtió en la base del proyecto musical, en el que cada integrante aporta influencias distintas que enriquecen la propuesta sonora.

“Cuando nosotros empezamos a trabajarlo juntos, la verdad es que fue muy fácil y muy orgánico, es en seis por ocho, y ha sido muy sencillo el poder fusionar este folclore para evolucionar este sonido. Y que además es muy contemporáneo, porque tanto Larry es productor y ha sido productor de otros artistas, de otros discos, entonces tiene como, está muy metido en otros sonidos, como César, que es el rockero de la banda, así heavy metalero, con la eléctrica, imagínate todo esa amalgama a mi querido Gio en las percusiones, que hace percusiones para toda Latinoamérica, y fusionar todo eso”.

KerreKe recién ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum Folclórico por su producción 'Joropango' / FB: @KerreKeMusic

El Latin Grammy que consolidó su carrera

Para la agrupación, ganar el Latin Grammy fue un reconocimiento especial, sobre todo porque proviene de otros músicos y profesionales de la industria.

“Bueno, primero te juro, te juro que no es presumirlo, es emoción total, ha sido una cosa muy bonita. Se siente bien, especialmente porque es un reconocimiento que te lo dan tus colegas de la industria musical, y entonces se tomaron el tiempo, escucharon el disco, conectaron con el disco y nos dieron ese galardón”.

El camino hasta ese momento no fue sencillo, especialmente al apostar por el folclor en una industria dominada por géneros más comerciales.

“Claro, pero para poder llegar a este reconocimiento, a su trabajo, que han sido 10 años, yo creo que no fue nada fácil, porque no solamente es estar en Miami, compitiendo con demasiadas agrupaciones, demasiado talento, pero aparte meterle el folklore, que tal vez no sea algo como muy comercial, pues ha sido complicado”.

Un proyecto que refleja madurez musical

La banda considera que “Joropango” representa una evolución natural de su sonido después de años de trabajo.

“Yo creo que en este tercer disco se siente como una madurez de ya tener tiempo trabajando, como que desarrollando este concepto, y creo que se notó en el producto final. Y como tú bien dices, si hay una competencia grandísima, gigantesca, lo cual hace que nos sintamos más honrados, de que seamos nosotros quienes ganamos dentro de tanto talento que hay”.

Además, el público mexicano podrá escuchar el álbum completo durante su presentación.

“Pero pues, honrados y al mismo tiempo muy orgullosos, porque sí sentimos que es un gran disco, estamos muy orgullosos del producto que tenemos, y bueno, lo vamos a tocar, el disco entero, para que sepan, de arriba abajo, el jueves, en el Foro del Tejedor, o sea, venimos a traer, además de otras canciones, el disco entero, Joropango”.

El orgullo de ser latinos

Para KerreKe, el crecimiento de la música en español en el mundo no es una tendencia pasajera, sino una evolución natural de la cultura latina.

“Yo siento que más que una moda, siento que es algo inevitable, ¿me entiendes? Cuando tú haces las cosas bien y cuando la gente te empieza a notar, no le digo solamente por el caso de nosotros o de los otros artistas latinos como Bad Bunny, que no me encanta todo esto, sino digo nosotros como latinos, como latinoamericanos, como personas que hablamos español”.

La agrupación asegura que su música busca representar a la comunidad latina sin perder la identidad cultural.

“Es inevitable, es simplemente algo que tenía que pasar, que personalmente siento que se demoró mucho en pasar y nos estamos dando cuenta de decir, mira, ¿sabes qué? No hay diferencia entre nosotros”.

Música que conecta con la memoria y las raíces

Uno de los objetivos del grupo es que su música evoque recuerdos y emociones en quienes la escuchan.

“La verdad es que nos sentimos muy honrados. O sea, cada persona que logra conectar con nuestra música, de cualquier lugar de donde venga, siempre lo ve desde ese... es como Ratatouille, cuando tú pruebas algo y que dices, ay, esto me trae esa comodidad, ese recuerdo maravilloso de mi infancia”.

Ese vínculo con la identidad latinoamericana es precisamente lo que define su propuesta.

“Joropango, quienquiera que lo escuche, te trae esa parte bonita de nuestros pueblos. Ese colorido, esa parte amorosa que tienen todos nuestros pueblos latinoamericanos y de la que nos sentimos todos muy orgullosos”.

México, el escenario ideal para su debut

Después de años de trayectoria, la banda considera que este era el momento adecuado para presentarse en México.

“Yo creo que llegó en el momento perfecto, o sea, imagínate, venir a presentarnos con un disco hubiera sido como, ok, pero ahora tenemos tres discos, este Latin Grammy, que por supuesto ha hecho que el tercer disco se destacara un poco más”.

Además, reconocen la importancia del público mexicano.